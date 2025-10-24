Dracula: L'Amore Perduto, la recensione: niente horror, siamo pop (e romantici)

Luc Besson rilegge a modo suo il mito (letterario e cinematografico) del vampiro creato da Bram Stoker. Un film che va per la sua strada, con coraggio e leggerezza. La recensione di Dracula: L'Amore Perduto di Federico Gironi.

Diciamo le cose come stanno: un po’ tutti, almeno tra quelli che conosco, tutti, dicevo, quelli che avevano visto il trailer di questo nuovo adattamento di “Dracula” diretto da Luc Besson avevano commentato dicendo: “Eh, ma è uguale a quello di Coppola”. Pare che, udite certe rimostranze, Besson abbia detto che lui si è rifatto all’iconografia del personaggio così come codificata da Bram Stoker, e che mica è colpa sua se Dracula l’hanno disegnato così. Così come già l’aveva fatto Coppola.

Poi lo sappiamo tutti che Besson - che quando vuole è un signor regista - è un vecchio volpone, e che probabilmente ha fatto apposta a mettere nel trailer solo certe cose, e che comunque è uno sgamato, e allora tutto sommato non è stata nemmeno una grande sorpresa il verificare che sì, certo, ci sono dei punti in comune nella trama e nell’approccio, e sì, certo, il Dracula incartapecorito di Caleb Landry Jones è praticamente identico a quelli di Gary Oldman, ma al netto di tutto questo il film del francese è molto diverso da quello dell’americano (e non solo per il fatto di avere Parigi al posto di Londra: che poi io vorrei vederlo un regista italiano avere il coraggio di fare Dracula a Roma) e comunque dagli altri Dracula della storia del cinema.

Parigi al posto di Londra, la vampira assatanata che rotea vogliosa la lingua di Matilda De Angelis al posto del più tradizionale Renfield, un Jonathan Harker fessacchiottissimo e tutto sommato intuile e un Christoph Waltz prete danbrownesco e un po’ esorcista al posto dell’abituale Van Helsing. Tutte variazioni che danno l’idea, più sullo schermo che sulla carta, di come l’approccio di Besson sarà pure stato quello di essere fedele al libro di Stoker, ma ancora di più quello di agire come se in mezzo, tra romanzo e film, ci sia stato un fumetto, un fumetto alla Adèle Blanc-Sec, tanto per intenderci. Ecco che allora non sorpende come, nel mezzo di un film che non è mai nemmeno lontanamente horror, ma che ha o cerca la sua intensità e la sua tensione altrove e in altri generi, ci siano momenti, situazioni e personaggi a cui Besson dà evidentemente l’incarico di essere comici al limiti del demenziale.

Eppure, si diceva, non è che il film non cerchi una sua serietà e una sua intensità.

Ma Besson è sornione, un bambinone che col cinema e Stoker gioca sparigliando le carte e riscrivendo le regole, e facendo del suo film qualcosa di quasi inatteso. “Quasi” perché il titolo, sia quello italiano (Dracula: L’Amore Perduto) che quello originale/internazionale (Dracula: A Love Tale), stanno lì a indicare senza ambiguità dov’è che il regista francese voglia andare a parare, con questo suo film. La storia del Dracula di Besson è infatti solo ed esclusivamente quella di un grande amore che attraversa i secoli, quella tra Vlad e Elisabetta (che qui è una notevole e sensuale Zoë Bleu). Certo, direte voi, è come nel libro. Come in Coppola, no? E no, non è esattamente la stessa cosa. E non solo perché Coppola aveva tutta un’altra complessità e tutto un’altro spessore dal punto di vista del cinema e della stratificazione del racconto.

Semplificando, il Dracula di Besson non racconta l’amore tra i protagonisti con quei toni così romanticamente decadenti, mortiferi e venati da una sessualità un po’ morbosa e oscura usati da Coppola. Né, tantomeno, riduce il tutto alla pura meccanica del sesso e del desiderio primordiali come rozzamente ha fatto Robert Eggers nel suo imbarazzante Nosferatu.

Per carità, non è che l’amore tra Vlad e Elisabetta sia casto, all’inizio del film trombano con passione e entusiasmo, ma l’attrazione fisica si lega a qualcosa di più potente, al sentimento, che è quello che guida e spinge Vlad, attraverso i secoli. Lo stesso sentimento, forte, passionale, potente, che nell’epilogo in Transilvania (sì, come in Coppola), fa sì che il vampiro, il mostro, il cattivo si sacrifichi altruisticamente per la sua amata - che si strugge per questo, e non si sente affatto liberata da alcuna maledizione - allo scopo di liberarla dal un'ossessione amorosa che è un po' gift ma molto curse,

Fatto sta che, all’incrocio tra fumetto, commedia, mélo strappalacrime in linea con tanta chick-lit contemporanea e azione, Besson - pop astuto come sempre, e che come sempre non si prende mai troppo sul serio, vivaddio - manca sicuramente il grande cinema ma centra l’intrattenimento, regalando al suo spettatore un paio d’ore di giusto e variegato divertimento.