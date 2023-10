Interpretato da un ottimo cast, arriva al cinema un'opera prima italiana, Doppio Passo, che parla di sogni e perdenti. La recensione di Daniela Catelli.

Fin dal titolo, Doppio passo gioca con l’ambiguità e il doppio significato del termine: nel calcio si intende con questa espressione un dribbling virtuosistico con cui si scarta e disorienta l'avversario coi movimenti del corpo.. Nella vita non sempre il trucco riesce, anzi, è più probabile che uno resti vittima dei suoi stessi tentativi di spiazzare gli ostacoli che gli si parano di fronte. E’ singolare che un altro esordio recente, Mancino naturale di Salvatore Allocca, abbia mirabilmente descritto in forma di commedia amara l’incertezza del sogno del pallone come riscatto per un ragazzino e la madre di estrazione popolare. Ma in Doppio passo il calcio è in fondo solo una metafora dei piani che nella vita non sempre vanno come speriamo e questa storia d'illusione riguarda un uomo adulto, uno dei tanti vicini ai 40, convinto di essere vincente come l’ambiente gli richiede e destinato suo malgrado al fallimento per obsolescenza, in un mondo che va sempre più di fretta e che vuole di continuo carne nuova e giovane. Se l’età media della popolazione si è allungata per le mutate condizioni di vita, infatti, questo non significa che per il mondo del lavoro, soprattutto in certi settori, la forma fisica e l’esperienza contino più di tanto. Anche un uomo ha la sua data di scadenza e quella di un Capitano, se non è Totti, arriva probabilmente molto prima che per altri.

Doppio passo è la storia di Claudio, il capitano della Carrarese, che riesce a portare la sua squadra dalla serie C alla B. Esaltato dai tifosi e dai propri compagni, abituato a una disciplina di allenamenti fisici e ferreo controllo mentale, l'uomo è convinto che il contratto gli verrà rinnovato con un ingaggio ovviamente adeguato alla serie superiore e decide di pensare comunque al suo futuro, visto che non è più un ragazzino, esaudendo il proprio sogno di aprire un ristorante con la compagna. Le famiglie, però, non possono o non vogliono aiutarli prestando loro quello che manca per l’acquisto del locale e dunque Claudio decide di accettare il prestito di un amico, Sandro, figlio discusso di un ricco imprenditore, convinto di poter saldare il debito (senza interessi) a rate, in attesa di un ripescaggio di qualche club che abbia ancora bisogno di un talento della sua età ed esperienza. Ma le cose, si intuisce fin da subito, non andranno come lui pensava, mettendo a rischio la sua vita e quella della compagna e del figlio, fino a spingerlo all’estremo. Alla fine Doppio passo si tinge di sfumature crime, ma non va oltre: si ferma proprio dove un altro film comincerebbe, lasciando Claudio al suo insondabile destino.

E’ un film bifronte come il suo titolo, questo: da un lato ha dichiarate alte ambizioni forse non servite al massimo da una sceneggiatura piuttosto prevedibile, ma dall’altro ha il pregio di un bello sguardo sui volti, sugli ambienti (dai campi di calcio alle cave di marmo ai paesaggi svizzeri), grazie alla capacità registica di stare appiccicato con la mdp ai personaggi, conducendoci all’interno dei loro drammi ed emozioni. Se seguiamo la storia con interesse è anche per merito del protagonista Giulio Beranek, un attore ancora troppo poco utilizzato dal nostro cinema, che rende con estrema credibilità e una grande mobilità espressiva tutto il percorso interiore di Claudio. Gli fa da degno contraltare Giordano De Plano, ottimo come al solito in uno di quei ruoli minacciosi e sinistri che gli calzano come un guanto. Molto curata la scelta del cast, con Valeria Bilello nel ruolo della compagna, Bebo Storti e Fabrizio Ferracane in due piccoli ma significativi ruoli, per quello che si segnala come un esordio promettente, di cui speriamo di vedere i frutti più maturi in futuro.