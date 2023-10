Terzo e conclusivo capitolo della trilogia che ha portato al cinema, dopo Mario Bava, il personaggio creato dalle sorelle Giussani. Un film che, dal punto formale e narrativo, porta a compimento quello che pare un chiaro processo evolutivo voluto dai Manetti. La recensione di Diabolik Chi sei? di Federico Gironi.

Piaccia o non piaccia - come siano piaciuti o meno i due titoli che l’hanno preceduto - due cosa vanno riconosciute ai Manetti Bros. e a questo Diabolik Chi sei?. Come più di quanto si era già notato parlando del secondo film della trilogia dedicata al personaggio delle Giussani.

Va riconosciuta la coerenza con cui un’estetica e una filologia sono state portate avanti, e la voglia, dentro quei confini stabiliti, di far evolvere uno stile visivo e di racconto, e assieme anche i personaggi che si muovono all’interno delle inquadrature.

È come se i Manetti avessero preso la loro idea di Diabolik al cinema, quell’idea che aveva portato a un primo film glaciale, controllatissimo, stilizzatissimo, e l’abbiamo progressivamente lasciata scongelare. L’oggetto cinematografico, quindi, nella sostanza rimane lo stesso, ma non è più freddo e rigido, e si apre alla comunicazione di una passione e di un colore che sono quelli di un pop tenuto a briglia stretta, e che sono quelli del cinema di genere italiano degli anni Settanta, ma non solo.

Già, perché se nella loro trilogia i Manetti erano partiti da una riflessione estetica legata ai Sessanta, in questo Diabolik Chi sei? sono gli anni più caldi e vagamente psichedelici del decennio successivo a farla da padroni.

E quindi, ecco che i Manetti aprono il film con un prologo che pare venire dritto dritto dal cinema del primo Dario Argento e dal giallo all’italiana, per poi sterzare bruscamente verso i territori del poliziottesco (c’è anche Barbara Bouchet, link diretto con la Milano calibro 9 di Fernando Di Leo), con l’ingresso in scena di una spregiudicata e violenta banda da rapinatori che pare, quasi, far passare Diabolik in secondo piano agli occhi del sempre corrucciato e serissimo ispettore Ginko.





Auto, arredi, architetture e soprattutto volti (citazione d'obbligo per un gustoso cammeo di Max Gazzè) sono scelti dai Manetti con un’attenzione maniacale e una dedizione totale alle esigenze della ricostruzione d’epoca; la trama fa incrociare il cammino di Diabolik con quello dei rapinatori, e di Ginko, e questo intreccio arriva fino a un nodo fatale (o potenzialmente tale), nel quale - i lettori dell’albo delle Giussani che ha lo stesso titolo di questo film non saranno sorpresi - Diabolik concederà al poliziotto che è la sua nemesi il privilegio di ascoltare la sua origin story.

Che i Manetti ammantano di un’alone dumasiano, del Dumas del “Conte di Montecristo”, e che girano in un bianco e nero che pare omaggiare quello della serie di Sin City.

Ancora una volta: coerenza, e evoluzione.





Filologi anche rispetto alle tavole dei fumetti, fin troppo, i Manetti in questa trilogia lo sono sempre stati, ma dalla lineare, decolorata e bidimensionale traduzione del primo film, sono passati qui ad abbracciare tutto quanto è possibile fare per una traduzione pur rispettosa su un medium diverso come il cinema.

Il ritmo è sempre molto disteso, ancora più di prima forse, ma tutto è anche più caldo, più movimentato, più fumettistico nel senso ampio e dinamico del termine. La libertà e la passione che i Manetti si concedono nella messa in scena, sembrano concederle anche ai loro protagonisti, e in generale ai personaggi: dai ritratti sfrenati e febbrili della banda dei rapinatori e del loro complice principale, a Ginko e Altea, e anche a Diabolik e Eva. Tutti, in un modo o nell’altro, sono in questo film pronti a prendersi rischi inediti, a venire allo scoperto, a rivelare origini o sentimenti. Perfino a collaborare, in alcuni casi.

Ne guadagnano loro, ne guadagnamo noi che stiamo a guardare.