Dedalus, recensione del film: le derive dei social e degli influencer in un thriller senza sconti

L'opera seconda di Gianluca Manzetti non è un film del tutto riuscito, ma va segnalato il modo drastico con cui mette di fronte alle proprie responsabilità i suoi protagonisti, esemplari di quanto non funziona nel mondo di oggi. La recensione di Dedalus di Federico Gironi.

Va bene, il cinema non sarà più l’arte del secolo come è stato per quasi tutto il Novecento, ma rimane comunque un’arte in grado di intercettare le istanze del presente. Specie se queste istanze sono grandi e grosse e belle in evidenza come quelle legate a una società sempre più digitalizzata, schiava dei social e delle sue dinamiche. E siccome tra i generi che meglio fanno i conti con le istanze del presente, da sempre, c’è l’horror, ecco che da alcuni anni dal cinema americano arrivano tanti film, spesso di serie b o inferiori, che parlano di influencer messi in condizioni di isolamento, osservati dai loro follower, e messi a competere l’uno contro l’altro con la vita come posta in palio: uno degli esempi più recenti, tanto per farne uno, è un film che si intitola Skillhouse.

Non succede così spesso che il cinema italiano si prenda la briga di affrontare, come sa e come può, queste questioni e questo genere, e in qualche modo questa è già una piccola medaglia che un film come Dedalus può virtualmente appuntarsi sul petto.

D’altra parte, è anche vero che quando il cinema italiano prova a fare queste cose qui, i risultati sono da mettersi le mani nei capelli, e devo dire che per quasi tutti i suoi primi venti e qualcosa minuti il film di Gianluca Manzetti mi ha fatto un po’ quell’effetto lì. In quella parte che si apre con un prologo apparentemente inspiegabile che mi è parso citare l’incipit del primo Arma Letale e con volo nel vuoto di Amanda Hunsaker, e che poi serve unicamente per presentare i personaggi - anzi, gli influencer - che poi verranno riuniti in un vecchio castello come protagonisti di un gioco che si rivelerà mortale. Poi, dopo il sapiente product placement di uno storico marchio di scarpe da tennis italiano, appare Gian Marco Tognazzi nel più classico dei suoi ruoli alimentari, ma soprattutto il film pare ingranare una marcia diversa: sia nell’aspetto formale, con Manzetti che cerca, non senza qualche successo, di mettere sullo schermo immagini un pochino più ambiziose di quanto non accada in prodotti analoghi, sia nella scrittura.

Intendiamoci, non è che Dedalus diventi un capolavoro. Non è che non sia derivativo di mille altri film (da Saw a Battle Royale, da The Eye agli horror social di cui si diceva prima, senza contare Squid Game e Black Mirror), e non è che sia esente da scivolate, leggerezze e inciampi di varia natura. E però va ammesso che, da un certo punto in avanti, la cattiveria e perfino la crudeltà insolite per il nostro cinema (penso a una scena con Matilde Gioli, ma anche a quella in cui si mostra un certo video) che il film riserva ai suoi più che discutibili protagonisti, e l’attacco frontale e diretto e senza sconti, ma anche in fin dei conti senza moralismi inutili, che porta al mondo dei social, alla frivolezza, l’ipocrisia e l’irresponsabiltà dei cosiddetti influencer (e in fondo di tutta una generazione, generalizzando), beh: mentirei se dicessi che non mi hanno colpito.

Messi di fronte a loro stessi, e non solo alla fotocamera del loro telefono, i protagonisti di Dedalus mostreranno tutta la loro meschinità; mentre coloro i quali li hanno attirati in una trappola, per vendetta (“trova quelli che hanno ucciso mia figlia e ammazzali tutti”, chiedeva Michael Hunsaker a Roger Murtaugh in Arma letale), affronteranno anche loro, radicalmente, quello che devono affrontare. Ecco, Dedalus, bello o brutto che sia, non fa sconti a nessuno. In fondo nemmeno a noi che guardiamo. Non è poco.