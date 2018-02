Dancer Recensione

Nascere con un dono particolare, riuscire a far meglio di tutti in una certa disciplina a volte può diventare una condanna. Perché sono doti che non si sviluppano da sole ma vanno coltivate con sacrificio e disciplina fin dalla più giovane età e costringono a fare rinunce di cui non sempre si riconosce la necessità o il bisogno. In questo senso la storia di quel carismatico e meraviglioso ballerino che è Sergei Polunin, della sua ribellione e redenzione, è la parabola esemplare di una maturazione ottenuta attraverso l'arte, con le battute d'arresto e le tentazioni di arrendersi ai propri demoni interiori, quando si comprende che esiste un modo personale per realizzare quel dono di natura.

Quando ammiriamo qualcuno che danza ad altissimi livelli, o esegue con apparente facilità esercizi ginnici al limite delle possibilità del corpo umano, tendiamo a dimenticare il sangue, il sudore, la sofferenza e le rinunce necessarie per arrivare a quei livelli, finiamo per concentrarci sul personaggio, a cui attribuiamo caratteristiche sovrumane. Il balletto classico, con le sue regole codificate da secoli, con la leggerezza, la grazia e la potenza che richiede a chi lo pratica, è in realtà una delle arti più dolorose e - come dicono in Dancer gli stessi colleghi di Polunin - noiose. Perché giorno dopo giorno ci vogliono applicazione, esercizio, ripetizione degli stessi identici movimenti. Da bambino, la futura star del balletto non sembra soffrire per questo: con l'allegria di un bambino molto dotato, lo vediamo esibirsi a scuola e in casa, arrampicarsi sulle pareti come un piccolo Uomo Ragno, sorridente e felice di far piacere ai suoi genitori.

Questa innocenza si perde quando la passione diventa un lavoro. In genere, i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole di danza provengono da famiglie benestanti, ma non è questo il caso del giovane Sergei, che vive in una zona povera dell'Ucraina. I suoi giovanissimi genitori si separano per consentirgli di studiare e sviluppare le sue doti coi migliori maestri: la madre lo segue e lo controlla, mentre per aiutarlo il padre va a fare il muratore in Portogallo e la nonna fa la badante in Polonia. Dopo gli studi a Kiev, arriva l'ammissione alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra con una borsa di studio, dove la madre, senza permesso di soggiorno, lo lascia solo appena adolescente. Sergei si sente così carico di responsabilità e al tempo stesso super motivato: deve riuscire, fare sempre un po' di più, essere sempre un passo avanti agli altri, lavorare il doppio e il triplo, per ricomporre la diaspora di una famiglia che invece diventa definitiva.

La noia, la rabbia, la solitudine e l'insofferenza alle regole lo portano a tatuare il corpo che nel balletto spesso è seminudo, a saltare gli impegni, a sballarsi con party e cocaina, mentre i giornali gli affibbiano l'etichetta di enfant maudit, di angelo caduto che rischia di buttare il suo enorme talento assieme alla sua vita. Poi, la ricerca di un mentore/padre, che trova in Russia, dopo aver ricominciato da capo in televisione, un'umiliazione per lui che a 19 anni è stato il più giovane primo ballerino di sempre. Infine, la decisione di lasciare la danza con un'ultima, inedita coreografia dell'amico e compagno di studi Jade-Hale Christofi. Diretto da David LaChapelle in un video che su youtube supererà i 23 milioni di visualizzazioni, balla come non ha mai fatto, sulle note della struggente Take Me to Church di Hozier, che diventa un catartico inno di purificazione, al termine del quale ritrova se stesso e la passione per l'arte.

Proprio quando esce nelle sale italiane il film di Steve Cantor del 2016 che ne racconta la storia, Sergei Polunin si esibisce col suo Satori Project a Parma e Modena e ha iniziato una carriera da attore che conta di proseguire. E' un giovane uomo che ha trovato l'amore, ritrovato la famiglia e che ha capito che quella che pensava fosse la sua condanna è la sua forma privilegiata di espressione e di conoscenza del mondo. Anche chi non ama o non conosce il balletto si commuoverà e resterà a bocca aperta di fronte al carisma, al magnetismo e alla grazia di questo straordinario danzatore, che sembra non conoscere la forza di gravità.

Tra le scene più belle di un film molto classico, a struttura circolare, quasi timoroso di sovrapporsi al suo soggetto e dunque meno memorabile di quanto avrebbe potuto essere, ci colpiscono quelle in cui lo vediamo in scena e subito dopo dietro le quinte del balletto Spartacus, dove gli leggiamo in faccia tutta la sofferenza, la fatica e l'insofferenza per un corpo macchina troppo perfetto, che è nato per fare quello. Forse per punirlo di questo lo ha scritto, decorato, scarnificato perfino, a fare da eco alle ferite che la danza gli ha inciso nei piedi, E' il momento in cui nei suoi grandi occhi si concentrano la rabbia, la stanchezza e la voglia di mandare tutti a quel paese, si percepisce il desiderio di sottrarsi all'ammirazione e all'adorazione di un pubblico, che non sa quanto tutto questo gli costa. E si resta letteralmente ipnotizzati per tutti i 4 minuti di durata del video che rappresenta la sua rinascita. Alla fine, col taglio dei bei capelli, rasato quasi a zero, Sergei Polunin ritorna il bambino innocente che era, ed è soltanto allora che può far assistere i genitori alla sua danza.

Al di là delle didascaliche digressioni sull'influenza del video, che abbassano un po' il tono della storia, Dancer è un film da non perdere e un bel messaggio per tutti i ragazzi che pensano che il successo è frutto della partecipazione al giusto talent show. Solo quando arrivi quasi al punto da uccidere quello che più ami, ne comprendi la necessità. Ma anche così, di Sergei Polunin, in ogni campo, ne nasce forse uno su un milione.