Arriva al cinema un altro interessante debutto: la regista Cécile Allegra firma con Criature un bel mix tra la sua esperienza di documentarista e il realismo magico per raccontare una storia vera, quella dell'educatore Giovanni Savino. La recensione di Daniela Catelli

E' curioso che escano lo stesso giorno due esordi nel cinema di finzione da parte di affermati registi di documentari, film che sia pure diversissimi tra loro, meritino entrambi molta attenzione. Oltre a Per il mio bene, di cui vi abbiamo già parlato, arriva infatti nelle sale Criature, diretto da Cécile Allegra, che dai paesaggi di guerra che ha documentato nel mondo arriva ad altre zone in cui il conflitto è meno globale e in apparenza meno evidente ma altrettanto reale e drammatico: nella fattispecie il quartiere napoletano di Barra, assurto spesso ai dubbi onori della cronaca per le guerre di camorra, ma luogo anche di riscatto civile grazie ad associazioni create per iniziativa di singoli individui. Ad uno di questi, Giovanni Savino, fondatore di Il tappeto di Iqbal, è ispirata la storia di Criature, che ce lo racconta agli inizi della sua missione laica, quando, 20 anni fa, percorreva instancabilmente le strade del quartiere, casa per casa e bottega per bottega, per sottrarre i minori alla dispersione scolastica, allo sfruttamento lavorativo e peggio, dando loro un punto di ritrovo, uno scopo, un'attività comune e un doposcuola.

L'arte circense è il metodo scelto da Savino (Mimmo nel film, interpretato con grande bravura e passione da Marco D'Amore, che ci mette veramente l'anima) per liberare i suoi ragazzi e dar loro fiducia in se stessi, perché se tutti hanno il naso rosso tutti sono uguali e nessuno sarà mai additato come diverso. Dare vita a uno spettacolo magico, fatto di canzoni, costumi, trucchi e giocoleria, è quanto di più bello e creativo questi ragazzi possano fare, per rendersi conto che anche nelle zone più grigie ci sono dei colori in grado di riaccendere le loro speranze. I giovani raccontati nel film si affezionano a Mimmo come a un padre, in alcuni casi sfidando un genitore boss o uno rassegnato e intimorito dal pericolo di cambiare uno status quo le cui regole sembrano infrangibili, e al tempo stesso si ribellano a un sistema che non ha la voglia e la pazienza di andarli a cercare e soprattutto di ascoltarli e dare loro la libertà di essere quello che vogliono e che hanno il diritto di diventare.

Educatore di strada, Mimmo è animato da un entusiasmo che tende a strabordare e che a volte lo rende imprudente, incoraggia i suoi pupilli e li sostiene, si infuria con la rigidità amministrativa della scuola a cui riporta di continuo ragazzi per far loro sostenere l'esame di terza media, un'istituzione per cui spesso chi ha problemi è solo un numero, fa parte di una statistica, mentre si tratta di persone che formeranno la società di domani. E poi c'è la lezione di Italo Calvino: al dopo scuola gli alunni di Mimmo leggono le avventure di Cosimo, Il Barone Rampante, che dall'alto di un albero vede con chiarezza le cose come vanno nel mondo e attraverso cui apprendono che la fantasia non solo serve a capire meglio la realtà ma dà vita al sogno, anche quello di una mongolfiera su cui prendere il volo e sollevarsi sopra le brutture del quotidiano.

Ci è piaciuto molto Criature, non solo perché porta alla luce un esempio virtuoso come quello di Savino e dei molti che nel loro quotidiano, tra mille difficoltà e con risultati eccellenti, ma senza fanfare, si battono volontariamente per dare un mondo migliore ai nostri figli, ma anche per lo stile che Allegra ha scelto per raccontare la storia, con molti piani sequenza e una macchina da presa che sta attaccata ai suoi attori, che passa dal realismo, con la fatica morale e fisica di un impegno che per il protagonista è imprescindibile, all'inserzione di elementi favolistici, incongrui nel paesaggio circoscritto alla biblioteca e ai vicoli del quartiere (con un'unica incursione sul lungomare), come il cavallo bianco del boss e, ovviamente, la mongolfiera del poetico finale. Ci è piaciuto per la musica e le canzoni di Dario Sansone, singolare contaminazione tra rap e blues, in un sussurrato alla Tom Waits, che accompagnano il cammino dei protagonisti, per la credibile armonia tra gli adulti (nel cast oltre a Marco D'Amore anche Marianna Fontana) e un gruppo di splendidi attori ragazzini, di cui è già nota, a chi guarda Mare Fuori, Maria Esposito, e che rende vero il luogo comune che a Napoli recitare è naturale come vivere.

Ci auguriamo che Criature venga visto non solo nelle scuole e dai ragazzi, a cui è principalmente destinato, ma anche da tutti coloro che sbuffano quando si parla di criminalità e di Gomorra, ripetendo il pregiudizio per cui raccontare al cinema o in tv questi argomenti mette in cattiva luce una città e spinge i giovani all'emulazione. Come nella vita, sono due realtà che spesso convivono e vanno raccontate entrambe, il bene e il male, combattuto costantemente dalle iniziative di persone capaci di illuminare il buio con la luce e i colori della fantasia, primo e insopprimibile passo verso la libertà di chi ci vorrebbe rassegnati e schiavi.