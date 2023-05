Emily Watson, Paul Mescal e Aisling Franciosi sono gli straordinari protagonisti di questo cupo dramma famigliare irlandese. La recensione di Daniela Catelli.

In un villaggio costiero irlandese, dove l’unico ristoro alla fatica quotidiana della pesca, della lavorazione del pesce e della coltivazione delle ostriche è una birra all’unico pub del luogo, il ritorno improvviso e inatteso di Brian, il figlio espatriato da tempo in Australia, proprio durante il funerale di un coetaneo, scatena sentimenti contrastanti. Si capisce subito che questo affascinante ragazzone si è già messo nei guai in passato e forse è fuggito di nuovo per tornare a una vita che aveva rifiutato. La madre, responsabile del lavoro delle altre operaie nella locale fabbrica di lavorazione del pesce, lo accoglie con gioia, esce con lui la sera mettendosi in ghingheri, quasi come se questo figlio che il marito e la figlia guardano con diffidenza, fosse per lei un fidanzato. Durante una di queste serate, al pub, Brian rivede Sarah, una giovane operaia con cui forse ha avuto un breve flirt da ragazzino, e, quando la madre se ne va, la violenta. La ragazza lo denuncia ma l’omertà del mondo maschile lo difende e la madre, incapace per troppo amore di credere che il figlio abbia fatto quello di cui è accusato gli fornisce un alibi, dando il via a una catena di nefasti eventi.

Il cinema irlandese sta conoscendo, pur nelle sue piccole dimensioni, un momento di grande vitalità, rappresentata da film come il magnifico Le streghe dell’isola (che avrebbe meritato l'Oscar, anzi, più di uno) e la rivelazione The Quiet Girl, nonché dal grande numero di straordinari attori e registi che hanno avuto i natali in Irlanda, tanti e così conosciuti che è perfino superfluo citarli. Due di questi, Paul Mescal e Aisling Franciosi, li troviamo in Creature di Dio, firmato a quattro mani da Saela Davis e Anna Rose Holmer, newyorkesi, che dirigono una sceneggiatura dell'irlandese Shane Crawley e proprio alle capacità dei protagonisti, su cui svetta una intensa e commovente Emily Watson, affidano una storia drammatica e raccontata coi mezzi toni della sottrazione.

Contano soprattutto gli sguardi, le intonazioni, i piccoli gesti nel rapporto tra le persone al centro di questo dramma, dove il nodo centrale e scatenante dei conflitti accade fuori campo. Il paesaggio costiero, flagellato dal vento, coi suoi cupi presagi e l'alta marea che reclama la sua quota di vittime umane, ricorda un po’ quello de Le onde del destino di Lars Von Trier, che aveva rivelato al mondo il talento di Watson, attrice di rara espressività, che qua non si sacrifica per l’uomo che ama, ma arriva al gesto estremo di sacrificare il figlio, non riuscendo a perdonarsi. Creature di Dio è una storia di donne, dell’impatto della violenza su una comunità e non solo sulla vittima, perché a a compierla è un uomo, figlio di donna, a cui chiede aiuto un’altra donna, lacerandone la coscienza nel conflitto tra amore materno e solidarietà femminile. Il triangolo madre-figlio-vittima è al centro di una storia che ha echi antichi e che alla fine si risolve in una possibile rinascita, solo a prezzo di un’estrema rinuncia. Meno forte nella struttura narrativa di altri film irlandesi che abbiamo visto di recente, Creature di Dio vale comunque la visione, soprattutto per le performance dei protagonisti, che non possono lasciare indifferenti.