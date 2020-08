L'impegno politico comunista visto attraverso una ragazza di oggi nata troppo tardi e i suoi genitori che hanno vissuto in pieno le lotte rivoluzionarie degli anni '60 e '70.

Intorno le macerie, quelle del Muro e dei tanti muri ideologici crollati appena prima e appena dopo il 1990. Da una parte le vecchie generazioni nostalgiche delle lotte sociali e politiche, quelle che volevano cambiare il mondo e vivevano un’epoca “che voi vi sognate”, in cui tutto era bello, era più profondo, ma anche più solare. Dall’altra parte le generazioni “nate troppo tardi” per fare la rivoluzione, lobotomizzate dalla (presunta) pigrizia immobile di questi anni. Ma Cosa resta della rivoluzione? per scoprirlo Judith Davis, attrice e autrice militante, teatrale e cinematografica, ha diretto questa opera prima in cui mette a confronto due generazioni, un padre e una figlia, con una madre che ha fatto nel frattempo la scelta dell’abbandono della lotta per una sana vita in campagna molto poco rivoluzionaria.

Per cambiare il mondo Angèle, protagonista interpretata della stessa regista, ha scelto a modo suo di fare l’urbanista, cercando di incidere in positivo nel paesaggio quotidiano in cui vivono lavoratori e lavoratrici. Si trova però alle prese con un professore che è proprio della generazione del padre da lei idolatrato, in quanto capace di tenere duro sempre, non mollando mai agli agi di una vita borghese. Un professore, però, che ormai è ossessionato più dal nonsense dei nomi delle capsule del caffè “Volluto”, e molto meno dal rendere la vita quotidiana delle città più piacevoli e funzionali.

Angèle fa parte della “generazione nata troppo tardi” che si sente rinfacciare gli anni d’oro da parte di chi ormai si gode le contraddizioni di una classe dirigente che anni prima voleva decapitare. Magari ci sono riusciti, ma hanno semplicemente sostituto chi c’era prima, godendo dei privilegi annessi. Allora perché non diventare collaboratrice, aprire la partiva IVA, “prendere in mano il proprio futuro”, come viene detto ad Angèle quando viene liquidata come esubero accademico?

Cosa resta della rivoluzione usa la chiave della commedia, “per instaurare un dialogo con il pubblico”, come dice la regista, alimentando di nuovo un dibattito che sembrava superato dagli eventi e dalla storia: l’ideale in contrapposizione alla sua applicazione pratica, ma anche il privato e il pubblico. La Davis entra in una famiglia per raccontare un dibattito che, fra sorelle o padre e figlia, non può mai essere solo un confronto di idee, ma facilmente diventa resa dei conti di tante ferite domestiche mai rimarginate. Mentre cerca la sua strada, come urbanista freelance e in un collettivo politico sociale a dir poco goffamente alle prese con il presente, Angèle scopre che il padre non è forse proprio l’indomito ultimo compagno che non ha mia ceduto, e la madre non è esattamente la traditrice che è scappata fregandosene delle figlie.

Fra sedute fra compagni che arrivano a votare sull’entusiasmo obbligatorio con cui reagire a ogni nuova proposta, e la paura di impegnarsi che la attanaglia, una volta che si parla di relazioni umane e sentimentali e non di propositi ideali, Angèle elabora la frustrazione per non essere nata in un Eldorado che non è mai stato tale, sempre più consapevole di come ognuno sia figlio del proprio tempo e come tale capace di rendere il (suo) mondo un po' migliore di come l’abbia trovato. Cosa resta della rivoluzione? La voglia di continuare a inseguirla ogni giorno, in famiglia come nella società che ci circonda.