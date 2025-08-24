Come Closer, la vitalità contro il dolore: la recensione dell'opera prima di Tom Nesher

Una ragazza deve affrontare il dolore della morte improvvisa dell'adorato fratello con cui aveva un rapporto ai limiti del morboso. Vitale, sensuale racconto oltre i tabù sulla rinascita di una giovane nell'opera prima Come Closer. La recensione di Mauro Donzelli.

Un compleanno a sorpresa, una serata di festeggiamenti come tante altre, sullo sfondo di una Tel Aviv vivace, una bolla di elettricità all’interno di una terra sofferente. Prendendo spunto dalla propria storia personale, la giovane regista israeliana Tom Nesher racconta di una sorella alle prese con l’improvvisa morte del fratello, appena più giovane, con cui aveva un rapporto talmente simbiotico da sfiorare il morboso. Cresciuti insieme a suon di giuramenti esclusivi e protezione reciproca dal dolore degli adulti, da genitori sempre in litigio e presto separati, pieni di amici e spesso a tirare tardi nelle notti frenetiche della città, fra alcol e musica ipnotica per stordirsi.

Si chiama Eden, nome denso di significati non troppo reconditi, la giovane protagonista, interpretata dalla promettente attrice e modella Lia Elalouf, premiata per l'interpretazione al Festival di Gerusalemme. Al dolore per la morte dell’adorato fratello deve aggiungere un’altra forma di smarrimento, che ne destabilizza il ricordo di un rapporto talmente speciale da essere esclusivo. Lo scomparso aveva una fidanzata, coetanea, di cui lei non sapeva niente. È proprio questa digressione dalle naturali tappe da superare per elaborare il lutto a rappresentare la peculiarità di Come Closer, titolo che sottolinea proprio la necessità di avvicinarsi a una sconosciuta, per conoscere fino in fondo una persona di cui pensava di conoscere tutto.

È l’inizio del percorso di avvicinamento di due ragazze con alcuni anni di differenza di età e molti di esperienze vissute. Tanto Eden è sfrenata e maliziosa, vive nel cuore di Tel Aviv non facendosi problemi a mordere mele e peccare, perfino a farsi del male, pur di mantenere in qualche modo un legame vitale con il fratello morto, quanto Maya è una liceale che vive in provincia, è timida e prudente negli atteggiamenti e nelle aperture nei confronti degli altri. Due opposte figure, con in comune l’amore da tenere in vita oltre la morte. A proposito di vitalità, Nesher prende una strada subito provocatoria e vivace, fra redenzione e autodistruzione, si allontana dalla cupezza che caratterizza normalmente un percorso del genere e sfida aspettative e convenzioni. Al punto di ironizzare sulla visita con la scuola ad Auschwitz di Maya, disinnescando la sacralità del tabù dei tabù in Israele, la Shoah.

Come Closer è la storia di una duplice morte da elaborare, quella di una persona amata e quella dell’adolescenza, in cui cercare un modo diverso di intendere un sentimento come l’amore che fino a quel momento era stato declinato per entrambe in un'unica maniera, indirizzato verso una sola persona. Come andare avanti, nonostante tutto? Domanda certo non originale, mentre il pregio principale del film è proprio la modalità irrequieta, anche scomposta in alcuni momenti, con cui Lia Elalouf interpreta una giovane donna ostica e non certo di primo impatto empatica, come un dolore inspiegabile da cui si pensa per molto tempo di non potersi mai risollevare.