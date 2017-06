Codice criminale Recensione

Come spesso accade, il titolo scelto dalla distribuzione italiana per questo film, che in originale è Trespass Agaist Us (citazione dal Padre nostro nella sua versione inglese, "forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us") è ingannevole.

Perché in Codice criminale non si parla tanto di leggi della mala, quanto delle regole e delle tradizioni familiari tutte interne al mondo dei Pavee, che sono i nomadi anglosassoni.

Perché prima ancora che un film sul crimine, e sulla difficoltà ad abbandonarlo di Michael Fassbender, figlio di Brendan Gleeson e membro di una di queste famiglie di travellers, quello di Adam Smith è un film sulla famiglia, e sul senso della paternità.

Certo, specialmente nella prima parte, ironica e abbastanza adrenalinica, Codice criminale gioca molto, e bene, con l'azione, con i colpi, con spettacolari inseguimenti in auto dove i motori rombano e le gomme stridono, con la descrizione di un mondo che di criminale ha molto, moltissimo.

Ma già allora si capisce che le traiettorie che a Smith interessano non sono quelle delle auto in fuga, ma quelle che assumono i giochi di ruolo e di potere all'interno della famiglia Cutler.

Lì, in quella famiglia, Fassbender è cardine: da un lato figlio, con quel padre ingombrante e dominatore interpretato da Gleeson, al quale vorrebbe ribellarsi e al quale tenta di nascondere i suoi tentativi di mollare tutto per vivere da "gorgie", rompendo con la tradizione e le usanze della sua gente: ma tanto, "se non l'hai detto a tuo padre non conta un cazzo," lo rimprovera la moglie, che vorrebbe scappare più di lui.

Dall'altro lato padre: padre di Ty e di Mini, figli ai quali il Chad dell'attore inglese vorrebbe dare una vita diversa,la possibilità di un futuro, un'educazione, una vita lontana dallo stress e dai rischi dei furti e della galera.

Non bisogna cercare particolari analisi sociologiche legate alle questioni del nomadismo, da Codice criminale, che già di suo stenta a proporre una struttura narrativa che devii anche di poco dai binari dell'ovvio e del già visto.

Certo, Smith gira bene, non perde troppo tempo, mira all'essenziale: ma se preso solo come melodramma criminale, e per lo specifico della questione Pavee, e al netto delle scene in automobile e della bravura degli attori, sarebbe ben poca cosa.

C'è però tanta verità dentro il ruolo di padre di Chad, dietro ai suoi tentativi, inutili, di cambiar vita, di regalarne una migliore ai suoi figli e a sua moglie.

Tanto che il finale del film - quasi comico, quasi surreale, con un confronto finale tra Chad e Ty sulla cima di una quercia, con la polizia sotto che aspetta da ore - riesce quasi a essere commovente.

Perché chi se ne importa del crimine, dei travellers, delle regole; perché forse, il vero ruolo di un padre dev'essere quello di permettere ai propri figli di scoprire da soli le verità della vita, e non di impartire dogmi, regole e convinzioni.

Di saper dire a un bambino che è lui, a essere il Re da quel momento in avanti: il re di un mondo difficile, complesso, ambiguo, ma tutto da scoprire.