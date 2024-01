Taika Waititi torna alle sue origini, che sono quelle della commedia, per raccontare a modo suo una storia vera accaduta anni fa nelle Samoa Americane. C'entra il calcio, ma è solo un pretesto. La recensione del film di Federico Gironi.

Certo, è uno sport movie, questo Chi segna vince, che racconta la storia di quella che è stata la peggior nazionale di calcio della storia (quella delle Samoa Americane), capace di perdere una partita col punteggio record di 31 a 0, e poi di una seppur parzialissima ma significativa riscossa, la stessa vissuta dall’allenatore che gliel’ha permessa, Thomas Rongen.

Ancora di più è un feel good movie, non tanto per gli esiti sportivi dei vari protagonisti, quanto per il discorso esistenziale che porta avanti.

Prima ancora, è una commedia. Una commedia che ha del demenziale, a volte, e che poi apre anche a spiragli di commozione, e che è tutta un po’ scombinata. Anche troppo.

Diciamo la verità: non è che parta benissimo, Chi segna vince.

Con Taika Waititi in versione prete dai lunghissimi baffi a manubrio che rompe la quarta parete e si rivolge a noi spettatori, con la ricostruzione della storica débâcle della scalcinata squadra delle Samoa Americane contro l’Australia; con la comunicazione all’iroso Rongen di Michael Fassbender (perché sia stato scelto per la parte ce lo si chiede, e lo si capisce solo alla fine, con le immagini del vero Rongen) da parte della federazione americana di calcio del suo esonero dal precedente incarico e della sua nuova assegnazione, appunto in quelle sperdute e paradisiache isolette del Pacifico.

Non parte benissimo, nei primi contatti tra Rongen, irrequieto e frustrato, e i suoi nuovi giocatori, goffi, indisciplinati, troppo scanzonati per i suoi gusti.

Però, in qualche modo, ecco che Waititi sembra voler far seguire al suo film lo stesso processo evolutivo della squadra di calcio che racconta. E se dapprima tutto appare un po’ caotico, sconclusionato e scombinato (a tratti perfino irritante, come è irritante per Rongen dover allenare tali giocatori), ecco che piano piano si trovano equilibri, nascono spunti, maturano personaggi e situazioni.

E piano piano, così come Rongen, il bianco sperduto e perplesso di fronte a un modo di vivere e pensare così agli antipodi rispetto al suo, anche noi sembriamo essere spinti a un mutamento di prospettiva, di punto di vista, che porta all’accettazione e alla comprensione di quello che il film ci mette di fronte agli occhi.





Del calcio, a Taika Waititi, interessa pochissimo. A lui interessano le persone. Le persone, e la commedia.

Una commedia che ha fatto molto meglio in passato, quando era ancora un quasi illustre sconosciuto, e che qui gli riesce più nei dettagli marginali che nelle situazioni principali, ma questo è un altro discorso.

A lui interessa il personaggio di Jaiyah Saelua, calciatrice transessuale, quella che in polinesia viene chiamata faʻafafine, la prima trans a giocare una partita ufficiale in una nazionale, che Waititi racconta con una semplicità e una grazia esemplari.

A lui interessa Rongen, in qualità di rappresentante della cultura occidentale dominante, e anche come uomo ferito da una tragedia indicibile, che quando viene rivelata, ecco, ci si commuove anche un po'. Un Rongen che i samoani guardano come al “bambino bianco sperduto nel centro commerciale al quale abbiamo indicato la strada”, forti di quella che è chiaramente una superiorità esistenziale e morale.

Ora, se è vero che qui il discorso si fa scivoloso, perché da un lato abbiamo l’uomo bianco che “salva” gli indigeni (salvando così anche sé stesso), e il mito un po’ anacronistico del “buon selvaggio”, dall’altra è possibile leggere le dinamiche di Chi segna vince con un’altra prospettiva. Che è quella che indica e predilige il suo autore.

Senza inutili e pesanti momenti motivazionali (ma magari con un po’ di retorica, anzi parecchia, quella sì), Taika Waititi sembra voler dire qualcosa che, nel mondo contemporaneo, è condivisibile se non addirittura necessario.

La cultura (samoana) raccontata da Chi segna vince, e che sarà in grado di guarire Thomas Rongen dai suoi dolori privati, personali e professionali, è una cultura che insegna a cercare la lentezza (si guida a non più di 30km l’ora…), la gioia del momento, la felicità di vivere, e perfino la serena accettazione della sconfitta.

A giocare - e quindi, a vivere - divertendosi, invece che essendo arrabbiati, rancorosi, e divorati dall’ossessione per la vittoria.

Va bene perdere, va bene essere dei perdenti, dice Waititi: anche perché è solo accettando questo - o meglio, accettando di essere ciò che si è - che si vince. Sempre.