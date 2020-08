Una storia di formazione e di amore adolescenziale fra una ragazza con un trauma da superare e un ragazzo schivo con il sogno di scrivere per superare la sua timidezza.

L’adolescenza è una battaglia, tanto che “gli adulti sono solo ragazzi feriti fortunati abbastanza da essere usciti vivi dal limbo” dell’adolescenza. È una questione prima di tutto chimica, ci ricordano alcuni momenti da coro greco fra prodezze di atri e ventricoli del dramma sentimentale teen Chemical Hearts. È una produzione Amazon Original, opera seconda di Richard Tanne, promettente giovane autore indie americano, che quattro anni fa diresse un’altra storia d’amore, Ti amo presidente, fra due studenti più grandicelli, universitari, di legge per la precisione, di nome Barack Obama e Michelle Robinson.

Questa volta parte da un romanzo di Krystal Sutherland, I nostri cuori chimici, pubblicato in Italia per Rizzoli, per raccontare di Henry, un adolescente studente all’ultimo anno del liceo, romantico eppure mai colpito da cupido, ancora impegno nel cercare il primo vero amore fra letteratura e compagni di scuola. Ama scrivere e pensa al suo futuro, e proprio mentre sta per coronare il suo sogno di diventare direttore del giornale della scuola, ecco irrompere nella sua vita, nel suo liceo e nel suo giornale la bella Grace, la Lili Reinhart di Riverdale qui anche in veste di produttrice esecutiva. Una grazia vera e propria, splendida bionda, arrivata dall’altra parte del fiume e da una scuola vicina e rivale, che porta con sé una ferita, sia fisica, a una gamba che la costringe a camminare con una stampella, ma soprattutto interiore.

Grace e Henry sono opposti, lui è piegato su se stesso, bofonchioso, vive come noioso intermezzo l'ultimo anno della scuola superiore. Per lei invece è tutta l’adolescenza a essere un limbo pericoloso, che già l’ha colpita e potrebbe continuare a farlo. Siamo nella consueta ambientazione da suburbia americana, in un New Jersey che fa intravedere sullo sfondo, ogni tanto, fra un ramo e l’altro di mille alberi e tanto verde, lo skyline newyorkese.

Lui va forte con la parola scritta, lei preferisce quella orale, almeno dopo aver subito un blocco legato all’incidente, che presto smette di essere misterioso. È una bionda bella misteriosa e stramba al punto giusto. Se aggiungiamo che, in maniera a dir poco didascalica, lui ha l’hobby del kintsukoroi, l’arte giapponese di riparare le ceramiche fratumate, possiamo facilmente capire come la disperata voglia di aggiustarla, e di venirne travolto a ogni livello chimico, sconvolgerà la quotidianità di Henry.

Quella naturale seduzione legata ai lati oscuri che intravede in lei, attratto dalla possibilità di qualcosa che esuli dalla consuetudine delle sue giornate mediamente soddisfacenti, ma noiose. La paura dell’ignoto e di cadere, il brivido adrenalinico di un passo più lungo della gamba. Anche perché lei ha una gamba ferita, zoppica e ha alle spalle, nei pochi anni di una diciassettenne, la morte del suo ex, leader della squadra di football, in un incidente stradale in cui accanto, sul sedile di guida, c’era proprio lei. Erano cresciuti insieme, era scritto fossero una coppia a tempo indeterminato.

Chemical Hearts è una storia di formazione come tante altre, un primo amore che costringe a suturare ferite, elaborare lutti, esprimere sé stessi e il proprio amore per la scrittura, per la poesia o la letteratura, qui rappresentate con non troppo originalità dall’irruzione delle parole di Pablo Neruda. Purtroppo, però, nel film Grace è mera funzione, è la superficie che serve per far riflettere a Henry ponendolo di fronte al primo trauma della sua vita, a un cuore rotto in mille pezzi. A sostenerlo, la sorella studentessa di medicina che, dopo aver visto la sua storia d’amore infrangersi in una brutale separazione, in una delle migliori scene, ironiche e paradossali - per una volta - in un film dalle frequenze piuttosto prevedibili, racconta cosa accade chimicamente a un cuore che soffre, quale sostanze intervengono e, soprattutto, come anche il peggior mal d’amore poi passa. Scientificamente.

Henry difficilmente conclude una frase, dovendo aderire meccanicamente al prototipo di adolescente stropicciato, ma brillante, in attesa di emergere, di potersi innamorare; ma si perde di vista la parte empatica, facendolo restare a galla senza mai prendere il volo o entrare nei nostri cuori.