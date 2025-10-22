Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, la recensione dell'anime dello studio MAPPA

Dal manga di Tatsuki Fujimoto e dall'anime dello studio MAPPA, le disavventure amorose - horror del giovane Denji approdano sul grande schermo grazie a Crunchyroll. La nostra recensione di Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze.

La difficoltà più grande, quando ci si confronta con un'opera come Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, è semplicemente orientarsi. Le proposte cinematografiche anime sono molto spesso figlie di una continuity stretta e multimediale tra manga, serie tv e capitoli pensati per il grande schermo: i suoi protagonisti e le stesse premesse narrative (di solito tentacolari) vengono date per scontate. Si rinuncia consapevolmente allo spettatore occasionale, per privilegiare un fandom fedele. Ha perfettamente senso sul piano commerciale, però è anche un peccato: per il lavoro che svolgiamo sappiamo di dover studiare, quando non abbiamo già familiarità con un preciso universo, ma chi ignora le coordinate di un Chainsaw Man può rinunciare a un'esperienza che magari troverebbe interessante e appagante. Proviamo ad aiutare noi e questi ipotetici spettatori / spettatrici occasionali, premettendo che i fan non dovranno cercare nel nostro testo l'analisi particolareggiata che pretendono.

Chi è il sedicenne Denji, l' "Uomo Motosega" del titolo? È un ragazzo che a metà degli anni Novanta si muove in una realtà alternativa, dove i Diavoli si aggirano nelle città, tra gli esseri umani, e vengono eliminati dai Cacciatori di Diavoli della Pubblica Sicurezza: il capo di quest'ultimo organo, Makima, ha preso sotto la sua ala protettiva Denji, il cui cuore è stato sostituito da quello del mitico Diavolo Motosega, con cui cacciava diavoli per la yakuza e col quale si è fuso dopo essere praticamente morto. Diretto da Tatsuya Yoshihara, Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze è realizzato dallo studio MAPPA (Le rose di Versailles - Lady Oscar, Jujutsu kaisen), che si era già occupato della prima stagione dell'adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto, del quale questo lungometraggio è il prosieguo: un film è quindi il sequel di una serie tv, con una prassi che ha portato al successo esponenti illustri come Demon Slayer, recentemente campione del boxoffice mondiale con Il castello dell'infinito, ma le radici sono lontane.





Detto questo, La Storia di Reze riesce a reggersi di per sé come esperienza cinematografica meritoria? A nostro parere sì, perché la caratterizzazione dei principali protagonisti è abbastanza chiara, con un crescendo narrativo chiuso nell'ora e quaranta di durata, per quanto ovviamente aperto a un prosieguo. Rimane il rischio di perdersi nel dedalo dei comprimari, però la vicenda portante è in fin dei conti un chiaro melodramma su un amore impossibile: adolescente attratto ma spaventato dalle ragazze, Denji è invaghito della sua superiore Makima, però irrompe nella sua vita la delicata Reze, barista a tempo perso, generosa nel ricoprirlo di dolcezza. Questo melodramma passa tuttavia dal grottesco-horror, per cui invitiamo a non dare per scontato che scatti un idillio. Affascina sempre l'idea di un amore autodistruttivo e sacrificale, in particolar modo quando l' "autodistruzione" per Denji è molto relativa, visto che ha un modo per rigenerare il suo corpo, anche quando è vittima di coreografica violenza splatter! L'elemento malinconico, nelle consuete virate di registro tipiche dell'anime, è quello che rimane di più: si fa il tifo volentieri anche per chi dovrebbe essere un'incarnazione del male, ma merita una seconda chance in nome di un mondo più grigio che bianco o nero. La "purezza" di Denj ce lo ha reso un protagonista piuttosto solido e accattivante.

Altri elementi sono in linea con la produzione anime media: l'eliminazione più o meno progressiva di avversari sempre più forti è un'eco del gdr, mentre gli scontri visionari e rintronanti, protratti con un montaggio ultrasonico, sono ormai di maniera. Si apprezza però il design grafico dei vari abomini, che ai più giovani e meno giovani potrebbe ricordare il Pyramid Head dei Silent Hill, ma che rimastica pure un immaginario visionario-metal (rievocato nella colonna sonora di alcuni combattimenti). Qualche dubbio invece sulla dimensione erotica, che evita la rappresentazione di capezzoli sui seni pur evocandoli nei dialoghi (?), e fa comparire dal nulla pudichi slip su una... creatura che ha presentato la sua forma più minacciosa senza indossarli. Un freno a mano tirato all'improvviso in un'esperienza allucinata che comunque rimane divertente e appassionante... e che potrebbe costituire un buon assaggio per chi volesse approfondire la questione con il fumetto o la prima stagione dell'anime, composta da dodici episodi.