il film d'esordio di S. Craig Zahler, il regista di Cell Block 99 e Dragged Across Concrete.

Partire da John Ford (più o meno) per arrivare a Ruggero Deodato, facendo tappa da Joe Lansdale? Si può fare. Lo ha fatto S. Craig Zahler nel suo film d’esordio, quello che è arrivato prima che Cell Block 99 e Dragged Across Concrete venissero proiettati a Venezia. Per Zahler, un passato da romanziere pulp e appassionato di metal, il genere è una cosa seria, così come lo è il cinema in generale: e in fin dei conti Bone Tomahawk non è esattamente il film che potresti immaginare se ti dicono che è un ibrido tra western e horror che parla di una tribù di indiani cannibali. Non lo è nel senso che tutto quel facile sensazionalismo postmoderno che potrebbe venire fuori da un incrocio del genere cede il passo a una classicità felicemente antistorica. Non che manchi del gore - e una scena in particolare farà andare in brodo di giuggiole gli appassionati - ma tutto sommato è molto limitato, e soprattutto si manifesta dopo una lunga ma per niente inutile o noiosa attesa.

Dopo una sorta di intro vagamente pagliacciona, ma che mette subito anche in chiaro la questione della violenza, di cui sono protagonisti Sid Haig e David Arquette, stranissima ma interessante coppia, Bone Tomahawk arriva nella cittadina di frontiera di Bright Hope, e introduce quelli che saranno i protagonisti principali: uno sceriffo duro ma malinconico (un Kurt Russell con barba e baffoni indimenticabili, corpo puramente carpenteriano non a caso dentro questo film), il suo vice-vice anziano e ciarliero (Richard Jenkins fenomenale come sempre), un marito con la gamba rotta (Patrick Wilson), la sua giovane e bella moglie (Lili Simmons) e un pistolero azzimato e razzista (Matthew Fox, per chi se lo ricordasse).

Il prologo con Arquette avrà delle conseguenze, e insomma succede che questi indiani cannibali (chiamati “trogloditi”), temuti anche dagli altri nativi americani che li evitano come la peste, di notte rapiscono due o tre persone, compresa la donna interpretata da Simmons, e quindi i quattro uomini si mettono sulle sue tracce per liberarla.

Ci vogliono quasi tre quarti di film perché questi personaggi raggiungano il covo dei trogloditi e le cose diventino movimentate: prima, è solo introduzione, avvicinamento, studio di ambienti e ancora più di personaggi, che Zahler vuole compiuti e interessanti, e non solo figurine che si muovono davanti ai paesaggi maestosi del west americano. È lungo questo cammino che, facendo a gara a chi è più bravo, Russell e Jenkins (perché Wilson e Fox nemmeno ci provano) ci tengono lì attaccati allo schermo coi loro dialoghi un po’ seri e un po’ no, e le loro espressioni e le loro decisioni, e gettano le basi di tutto quello che Bone Tomahawk tirerà fuori nel finale in termini di eroismo, romanticismo, pathos e sacrificio. Elementi che tutto il gore messo in scena non riesce a coprire, ma che anzi esalta.

Zahler gioca con gli archetipi del western, li rispetta, li celebra, li contamina. Si prende il suo tempo ma non annoia. Gioca con il sangue e la violenza, ma mai con sadismo pretestuoso. Si prende sul serio, ma mai troppo, mai senza saper ridere e far ridere.

C’è di che divertirsi. Peccato solo per una fotografia piatta e televisiva, che però è quella che Zahler sceglie sempre, e sempre firmata da Benji Bakshi.