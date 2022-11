Un lungo, ininterrotto piano sequenza per raccontare l'adrenalinica serata di uno chef e dello staff di un elegante ristorante londinese. Passione, tensione, e una grande interpretazione del protagonista. Recensione di Federico Gironi.

Da noi arriva all’indomani della bellissima serie tv The Bear, che in molti avrete visto e sperabilmente apprezzato, dato che si tratta di una serie che finalmente ha idee, stile e contenuti, e non si limita semplicemente a essere contenuto (di questa o quella piattaforma). Ma Boiling Point gli è antecedente, per quello che conta, anche se in Italia arriva al cinema col solito ritardo tipico del nostro paese. Finalmente arriva, comunque, grazie a ARTHOUSE, e se avete visto e amato The Bear, non dovreste perderlo, visto che i punti in comune sono molti.

Anzi, non dovreste perderlo in ogni caso, perché si tratta di cinema intelligente, con idee, e ben realizzato. Anche qui – altro punto di contatto - parliamo di qualcosa di ben diverso da un semplice “contenuto”.

C’è unità di tempo, luogo e azione, in Boiling Point. Per far contenti gli aristotelici, certo, ma anche tutti gli altri, i semplici spettatori. Perché Boiling Point è una tragedia, nel senso nobile del termine, con tutti i crismi.

Il luogo è un ristorante chic di Londra. Il tempo è quello di una serata, la serata di un venerdì prenatalizio, quindi piuttosto impegnativa. L’azione è quella che si focalizza sul personaggio dello chef del ristorante, Andy, interpretato da un magnifico Stephen Graham, seguendone una parabola dalla conclusione forse inevitabile. Ma è anche un’azione che, tenuta unita e compatta dalla scelta di girare il film in un unico, ininterrotto e mai inutilmente virtuosistico piano sequenza, riesce a raccontare anche un insieme di personaggi: lo staff di cucina di Andy, il personale di sala, i clienti del ristorante. Alcuni odiosi, altri meno, tutti funzionali alla struttura del racconto, alle sue svolte, alla sua evoluzione.

Come il Carmen di The Bear, anche Andy è alle prese con mille problemi, che però, appunto, deve risolvere nel corso di quell’unica serata, nell’arco dell’ora e mezza di durata della sua storia, del piano sequenza, del film.

Problemi lavorativi, ovviamente, ma anche personali. Che finiranno con coinvolgere un po’ tutti, e sopraffare il nostro chef.

Quello che colpisce, in primissima battuta, è come Philip Barantini, regista e sceneggiatore del film, un passato da cuoco mentre cercava di sfondare nel mondo del cinema, sia stato capace di mettere in scena i meccanismi complessi e delicati della cucina di un ristorante, raccontando ruoli, compiti, errori e problematiche, senza mai per un istante sembrare didascalico. Ispezioni sanitarie, materie prime che scarseggiano, inesperienza dei nuovi, lassismo di altri, coordinazioni riuscite o mancate si vanno a incrociare con le richieste assurde o meno della clientela, che non si rende conto - o se sì, se ne infischia - di quanto gli equilibri tra taglieri e fornelli siano precari.

C’è spazio anche per un po’ di personale, per gli intrecci tra camerieri, per le solidarietà in cucina. Ma, come è giusto che sia, è Andy il cuore di tutto, il centro del discorso, il perno attorno al quale tutto ruota. Un perno non saldissimo, lo capiamo da subito, per via dei ritardi di Andy, della sua non attentissima gestione delle forniture, delle telefonate con una famiglia con cui c’è frizione. Lo capiamo quando ci viene svelato che il disagio di Andy di fronte alla presenza in sala del suo vecchio maestro e socio non è dovuta solo all’ansia da prestazione.

Quel che Boiling Point racconta è chiaro. Dove va a parare questo racconto, in fin dei conti, importa il giusto. Quel che importa è che, nell'arco di quei novanta minuti circa che rimarranno per sempre la durata aurea di un film, come ci ha insegnato Woody, noi dentro quella cucina e quel ristorante ci entriamo veramente, quei personaggi li conosciamo per davvero.

E, miracolo (del cinema), ci interessiamo anche alle loro sorti.