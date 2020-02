Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è un ulteriore conferma dell'estrema bravura di Margot Robbie.

>La ragazza del Joker ha rotto con il Joker. Quando la notizia si diffonde, i più acerrimi nemici che vogliono morta Harley Quinn escono fuori come funghi dopo la pioggia. Il Re e la Regina di Gotham City non stanno più insieme e ora lei è allo sbando, travolta dal suo stesso fiume di follia. La lucidità le serve per focalizzare le uniche due priorità che ha: salvarsi la pelle e mangiare il più sugnoso sandwich della città.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, a proposito di funghi, è un viaggio psichedelico al femminile, sovraccarico di colori, parole, spari, calci, pugni e di quei rumori che fanno le mazze quando spaccano le facce.

Anche i volumi delle note sono alti. La presenza costante della colonna sonora non si accontenta certo di restare in sottofondo e, oltre a pompare adrenalina, tutti i brani (eseguiti da artiste donne) mettono in risalto la natura pop/punk/rock del film. Nel grande caleidoscopio che è Birds of Prey, si imprime nella memoria con facilità quel momento musicale in cui Harley Quinn diventa Marilyn Monroe in un'esibizione rivisitata di Diamons Are A Girl's Best Friend.

Un diamante è infatti il MacGuffin, come l'avrebbe chiamato Alfred Hitchcock, quell'elemento cardine della trama che porta avanti storia e motivazioni. Lo script di Christina Hodson si mostra ambizioso, punta a coprire passato e presente di tutti personaggi, senza mai perdere il punto di vista di Harley Quinn che all'occasione si fa voce narrante.

E comunque è proprio lei, Margot Robbie ad emergere su tutto.

La carne al fuoco è tanta: il progetto prende in prestito la brutalità e l'irriverenza di Deadpool, sapendo però di non poter arrivare a quel livello; imita John Wick perché Chad Stahelski che lo ha diretto è stato su Birds of Prey il regista delle scene d'azione; il ritmo survolato deve armonizzare le esilaranti virate sopra le righe con la tensione dell'ultimo atto.

Ci sono momenti in cui tutto vacilla, ma alla fine la presenza di Margot Robbie è il magnete che esercita la forza attrattiva per tenere tutto compatto, anche la regia di Cathy Yan. L'attrice è talmente carismatica da rendere realistica la sua interpretazione caricaturale, in un'equazione di variabili emotive e schizofreniche dove l'incognita è soltanto il valore della sua bravura.

Se crolla lei, crolla il film. Ma questo non accade.