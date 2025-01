La storia della sua vita, o meglio di come un outsider della provincia marginale inglese è diventato una star del pop mondiale. Michael Gracey realizza un'opera irriverente e trascinante sull'ascesa di Robbie Williams. La recensione di Mauro Donzelli.

Il disperato bisogno di attenzione di una pop star. “Altrimenti non esisto”. Parole dette con un sorrisone da Robbie Williams, ma che ci sembrano la migliore sintesi della stessa ragion d’essere e della portata innovativa e dirompente del viscerale biopic a lui dedicato da un complice, il regista australiano Michael Gracey (The Greatest Showman), amante della musica e dei personaggi pronti a lasciarsi alle spalle la marginalità per entrare in piena luce sul palcoscenico. Better Man è la storia di un ragazzo che non esisteva e ha iniziato ad esistere, da quando crescendo bullizzato nella provincia operaia e grigia dell’Inghilterra del nord è diventato inopinatamente, e contro ogni pronostico, una celebrità. Un uomo che non è scindibile dall’attenzione che continua a richiedere, brilla di una luce che i suoi fan gli regalano, e ha vissuto momenti difficili quando l’ha persa.

Sappiamo (quasi) tutto di Robbie Williams, ma forse meno ci è è interessato di quel ragazzino insicuro, tanto da farlo diventare una scimmia, per regalare un elemento di alterità rispetto al consueto bopic, ma anche per porre l’attenzione proprio sulla differenza rispetto al personaggio pubblico sicuro di sé. L’insicurezza di chi si è visto impostore, diverso e come tale per anni riconosciuto da tanti che lo circondavano. A parte, forse, l’adorata nonna, che in Better Man assume il ruolo struggente della fonte di calore e rifugio da cui tornare, di chi da subito e per sempre riconosciuto in quel ragazzino scelto per ultimo quando si facevano le squadre a calcio ben più di un portiere, ma uno capace di subire tante pallonate e ogni volta rialzarsi.

È un’opera allo stesso modo coraggiosa, esponendo mancanze ed errori commessi più che subiiti, ma anche auto-riferita, per la sua dimensione da seduta pubblica di psicanalisi. Tanto che fino a che la prima dimensione è privilegiata il film diverte e conquista, quando poi negli ultimi minuti sembra di trovarsi a sbirciare da intrusi un lavaggio con lo sbiancante della coscienza della star, allora le cose girano meno a pieno regime. Qualcuno che si affacciasse, fastidioso avvocato del diavolo con uno sguardo esterno e un tantinello oggettivo, potrebbe ricordare che la sua ascesa fu dovuta eccome, se non anche, al suo aspetto fisico, proprio quello diventato allo specchio, sicuramente con sincerità, il muso tenero ma alieno di una scimmia.

I Take That questo erano, una boy band assortita sull’immagine. Ma in fondo Better Man commuove proprio in quanto accetta il ridicolo, l’eccesso come spia di un vuoto interiore, quell’abbandono da parte di un padre che con il suo amore per Frank Sinatra, e il bisogno oltre il patetico (e fallito) di diventare qualcuno come cantante di un’altra generazione, ha innescato la scintilla della passione per palco e note di Robbie. Proprio colui il quale non poteva restare troppo in un gruppo, anche se di successo, talmente si è sempre esposto e preso in faccia rischi e schiaffi. Arriva al momento giusto, quindi, questo trascinante e toccante biopic, quando la rockstar può permettersi di lasciare sul palco le bizzarrie della star dannata per una maschera pelosa e le lacrime dovute alle sue esposte fragilità.

Le canzoni accompagnano con attenta cura lo sviluppo dell’altalena emotiva e pubblica di Williams, mentre le coreografie e il ritmo dato dietro alla macchina da presa da Michael Gracey sono di super lusso con brio. Specie una sequenza lungo Regent Street, quella che rimarrà di questo film, con decine di ballerini e una camera sempre in movimento ma mai gratuita, che entra ed esce fra abiti e negozi, stanze esposte e altre ormai non più private di questo sbruffone irresistibile che fin da subito ha cercato senza speranza di diventare un Better Man.