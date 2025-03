Non solo Sophie Scholl e la Rosa Bianca. Berlino, Estate '42 ci racconta di un altro gruppo di giovani martiri del nazismo, appartenenti alla cosiddetta Orchestra Rossa. La recensione di Daniela Catelli.

Ci sono storie che è fondamentale raccontare, soprattutto oggi, prima che vengano dimenticate e che il sacrificio di chi le ha vissute, facendo scelte di coscienza estremamente coraggiose in un regime totalitario, sia reso vano dal ritorno di dinamiche che speravamo, quelle sì, archiviate per sempre. In un paese come il nostro, che sulla Costituzione ripudia la guerra e oggi si prepara il riarmo, un film come Berlino, Estate '42 andrebbe proiettato nelle scuole, per quanto ostica possa esserne la visione. Se molti conoscono l'eroico sacrificio degli studenti cattolici della Rosa Bianca e di Sophie Scholl (che aveva solo 22 anni quando fu ghigliottinata dai nazisti coi suoi compagni, dopo aver subito atroci torture), è forse meno noto un altro movimento clandestino di resistenza al regime hitleriano, anche questo composto da giovani ma di ispirazione comunista, battezzato dai nazisti L'Orchestra Rossa. Berlino, Estate '42 (il titolo italiano è per una volta migliore di quello tedesco), racconta proprio di una compagnia di ragazzi, che condivide ideali ma anche divertimento e vacanze (chiunque ne ha avuto una ad una certa età della vita), in cui si conoscono Hans, gelataio e aspirante radiotelegrafista, e la timida, dimessa Hilde (una straordinaria Liv Lisa Friel) , che finirà per dimostrarsi la più determinata e coraggiosa di tutti.

Il regista Andreas Dresen sceglie una narrazione non convenzionale per raccontare la storia di un gruppo di giovani come tanti, che decidono di non voltarsi indietro, e con un po' di incoscienza, entusiasmo e molto da imparare, si procurano una radiotrasmittente con cui mandare messaggi al nemico sovietico del Reich (solo uno dei quali arriverà a destinazione), stampano volantini e compiono azioni che per quanto non influenti in modo determinante sull'esito del conflitto in corso, vengono considerate alto tradimento e dunque punite con la morte, dopo la prigione, una serie di interrogatori e un processo dall'esito scontato. La fine, purtroppo, è nota, e per questo si sceglie di partire dall'arresto di Hilde ad opera di un gentile funzionario (una delle tante aberrazioni del nazismo), per seguirne poi il percorso in prigione, dove entra incinta, partorisce un figlio a cui dà il nome del padre, Hans, cerca di farlo crescere per evitare che le venga tolto, e al tempo stesso infonde coraggio alle sue compagne di sventura, riuscendo a sciogliere pian piano anche il cuore di una carceriera che cercherà alla fine di salvarla. In carcere, incontra solo una volta il suo Hans, distrutto dagli “interrogatori”, e gli fa conoscere il figlio.

In mezzo alle scene di un presente livido e buio, ci sono i flashback colorati e accesi della sua vita passata, non in ordine cronologico, ma come si presentano a volte nella nostra mente i ricordi della felicità, a caso, in cui Hilde rivive i momenti vissuti al fianco di Hans e dei suoi amici. Sono, appunto, giovani come tanti, pieni di ideali ma anche di passione, come dimostrano le scene che riguardano i loro momenti intimi. Nuotano, vanno in campeggio, fanno sesso, sono di diversa estrazione sociale ma uniti dall'idea di un mondo migliore. Probabilmente alla morte nemmeno pensano, perché a quell'età il coraggio e l'amore per la vita sono più forti del pensiero della sua fine, che può arrivare in uno splendido giorno di sole d'agosto con una modalità atroce, burocratica, ad opera di persone che hanno perso la loro umanità e sono spaventate dal futuro che le attende, che non li vedono come esseri umani ma come nemici, appunto. Eccole dunque, queste donne coraggiose e meravigliose, in fila come dal medico, mentre un nome dopo l'altro vengono chiamate a varcare la porta dove uomini senza vergogna e senza dignità toglieranno loro la testa e - la metafora viene spontanea - la capacità di pensare.

Il finale in tal senso mozza il respiro e ci ha ricordato quello di Dancer in the Dark di Lars Von Trier, con la differenza che questa è una storia vera, che parla di persone reali. Il film è pieno di piccoli dettagli che fanno risaltare maggiormente l'orrore di quello che sta accadendo (prima dell'esecuzione, a Hilde viene cambiata la casacca "sporca" di latte materno con una “pulita”, inzuppata del sangue di una vittima precedente). Il grande scrittore e intellettuale tedesco cattolico Heinrich Böll , premio Nobel, noto per il suo impegno antinazista, nel suo "Opinioni di un clown" del resto scriveva “Il segreto dell'orrore sta nel particolare”. Berlino, Estate '42 traduce in forma cinematografica questa verità e per questo siamo convinti che allo scrittore sarebbe piaciuto. Anche perché “mai dimenticare” è stato il motto della sua vita e ricordare oggi Hans e Hilde Coppi, e tutti quelli andati al patibolo con loro per un'idea, è più che mai necessario. Certo è un film faticoso per lo spettatore abituato ad altri ritmi e molto classico nella scrittura, sia pure con la costruzione a puzzle, ma ben vengano opere di questo genere, che diventeranno sempre più rare, temiamo, in un prossimo futuro.