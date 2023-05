Unica opera prima nel concorso di Cannes 76, il film della regista franco-senegalese Ramata Toulaye Sy testimonia il talento visivo di un'autrice che deve però deve imparare a tenere a freno certe tendenze estetizzanti e a strutturare in maniera più piena il continuto di ciò che racconta. La recensione di Banel & Adama di Federico Gironi.

Quelli del titolo del film sono i nomi dei suoi due protagonisti. I nomi di due giovani, marito e moglie, che vivono il loro grande amore in un villaggio del nord del Senegal.

Adama è destinato a divenire capo del villaggio, ma ha intenzione di rinunciare. Per amore. Per Banel, che lo vuole tutto per sé, che vorrebbe trascorrere con lui ogni minuto, e che sogna di andare a vivere con lui fuori dal villaggio, in una casa abbandonata che vuole far riemergere dalle sabbie che l’hanno coperta.

Banel è appassionata, Banel è testarda, Banel rifiuta le tradizioni. Ignora le superstizioni. E trascina Adama con sé. Almeno fino a quando una terribile siccità mette a dura prova le condizioni di vita nel loro villaggio.

Guardando Banel & Adama ti viene abbastanza in fretta da pensare che ci si trovi di fronte all’ennesimo film di questi anni che celebra l’indipendenza femminile, e la voglia di sfuggire agli obblighi e alle convenzioni cui la società vorrebbe sottoporre le donne.

E quindi tendi anche a pensare che la conclusione della storia sia piuttosto scontata, quando invece non lo è. Perlomeno da quel punto di vista. Per fortuna.

Unica opera prima in Concorso al Festival di Cannes 2023, il film della regista franco-senegalese Ramata Toulaye Sy si apre con la più malickiana delle inquadrature possibili, una di quelle che meriterebbe una moratoria: personaggio che cammina di spalle in un campo illuminato dal sole, la mano a sfiorare le spighe, l’erba, o quel che è lì nel campo.

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, diceva Agatha Christie.

E se l'incipit era solo un indizio, non ci si mette molto ad avere negli occhi e nelle mani la prova della tendenza di Banel & Adama di sopperire con l’estetica a una carenza di contenuto che è figlia solo di una premessa esile a cui si gira troppo ostinatamente attorno.

Basta aspettare, e vedere i colori smaglianti degli abiti, l’andamento spesso tendente all’onirico, il lavoro della macchina da presa su persone, animali, ambienti.

Bello da vedere lo è, Banel & Adama, ma quel che si vede non è abbastanza a soddisfare lo spettatore. Non lo è l’astrazione, non lo è il contenuto “politico”, di quel che si vede.

La stoffa, Ramata Toulaye Sy, ce l’ha, non la mette solo in scena. Questo è il suo primo passo, un po’ incerto, aspettiamo di vedere gli altri, che speriamo possano essere più saldi.