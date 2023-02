Zhang Lu in corsa per l'Orso d'oro 2023 con un film fatto di silenzi e deviazioni, riferimenti alle nouvelle vague e intensi ragionamenti sulle eredità che passano di generazione in generazione. Recensione di Federico Gironi.

Ogni festival ha i suoi beniamini. La Berlinale, tra i suoi, annovera il cinese Zhang Lu, che è già stato selezionato in passato con i film Desert River, Dooman River e Fukoka. Senza contare che l’attuale direttore del festival, Carlo Chatrian, lo volle a Locarno nei suoi anni svizzeri con Gyeongju.

Scontato, quindi, che anche questo suo nuovo The Shadowless Tower (titolo originale: Bai Ta Zhi Guang) sia in corsa per l’Orso d’oro 2023. Non per questo, però, il film di Zhang è da sottovalutare.

In una Pechino chiaramente sospesa tra passato e futuro (come quasi sempre accade in certi film cinesi “da festival”, da anni a questa parte), si muove dimesso, verrebbe quasi da dire represso, uno strano personaggio, Gu Wentong: un critico gastronomico popolare ma spiantato, divorziato con una figlia di pochi anni che vive con la sorella e il cognato. Gu, che indossa scarpe da anziano, e che si nasconde dalla vita dietro a un’educazione e un formalismo tanto esagerati da aver fatto fallire il suo matrimonio, attira non si sa come l’attenzione della giovane e ben più esuberante fotografa che lavora con lui, e al tempo stesso scopre che il padre che non vede da quando aveva cinque anni è vivo e vegeto, e lo ha sempre osservato da lontano.

Attorno a Wentong, a suo padre e alla giovane fotografa (che, specularmente, in fin dei conti vede in Wentong una figura più paterna che non un possibile partner) si muovono altri personaggi, amici e familiari, che aiutano lo spettatore a comporre un mosaico di relazioni e emozioni messo in scena da Zhang con grande precisione formale, immagini cinematograficamente forti, e un rigore assoluto nel controllo dei sentimenti.

Con una libertà stilistica e di scrittura che non sconfina mai nell’avanguardismo, ma che al più gioca con la suggestione della sovrapposizione di tempi e figure corteggiando in maniera personale la nouvelle vague francese così come quella coreana, The Shadowless Tower racconta la storia di un uomo fuori dal suo tempo e dal ritmo della vita, costretto a indagare sulla sua identità, sul senso della paternità e della filialità, sulle rigidità pavide che gli hanno impedito di accettare davvero le sue scelte, e le persone a lui vicine. E parla anche dell’eterno ritornare di caratteri e tensioni a cui, volenti o nolenti, tutti siamo costretti.

Come in tutti i film cinesi, si mangia, si beve, si canta e si fuma tantissimo, ma quello di Zhang, che pure non diventa mai depresso, o pessimista, è comunque un film dai toni autunnali, crepuscolari, dove a dominare il racconto sono gli spazi e i silenzi, le deviazioni, le allegorie e i simbolismi.

Tutto è giusto, ma niente è mai davvero trascinante. The Shadowless Tower trova i suoi limiti in quelle stesse peculiarità che evidenzia nel suo protagonista: un’eccessiva propensione all’attesa, una compostezza ammirabile ma un po’ rigida, che diventa impedimento più che pregio.