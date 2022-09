La morte di un ragazzo delle periferie per mano della polizia scatena una rivolta nel thriller sull'orlo dell'apocalittico di Romain Gavras, Athena, un Netflix Original presentato in concorso al Festival di Venezia. La recensione.

Athena non è una banlieue reale di Parigi, ma ci somiglia molto. Il nome ricorda la guerra e la sapienza dell’antica Grecia, terra in cui il regista, Romain Gavras è nato, figlio di Costantin. E proprio fin dalle premesse, il film è una tragedia, allo stesso tempo in ricerca ossessiva di un realismo nell’azione e capace di astrarsi verso un racconto per archetipi. Come quello dei tre fratelli, i protagonisti di Athena.

Sono su sponde molto diverse di una guerra civile che sta per esplodere in seguito all’uccisione da parte della polizia di un ragazzino di 13 anni, uno di loro, per la disperazione della madre che cerca di mediare. Così come il maggiore, soldato richiamato dal fronte per sedare la voglia di rivolta del quartiere e del leader, il fratello minore. Non mancano poi spacciatori di droga in combutta con dei poliziotti corrotti e una figura austera e fuori di testa, fondamentalista islamico reduce dalla Siria. Pochi preamboli: dalla prima sequenza prodigiosa siamo subito catapultati nell’azione, con un piano sequenza che parte dal tentativo di tenere a bada gli animi già surriscaldati davanti a un commissariato di polizia e si conclude in una periferia in piena rivolta.

Non va per il sottile, Gavras, il suo è un action thriller di pancia, senza troppe sfumature né margini di discussione: prendere o lasciare, farsi travolgere o respingerlo. Sarebbe un peccato, però, visto che al di là di una messa in scena che lascia senza fiato, la sceneggiatura, del regista insieme a Ladj Ly, già autore di un altro ottimo film su questo universo in crisi, I miserabili, premiato a Cannes tre anni fa, permette di alimentare in una esplosione (per ora) distopica un fuoco incendiario che coinvolge sempre di più la società francese, ma non solo. Una storia che dialoga anche con il recente BAC Nord, dal punto di vista formale, ma soprattutto è una versione meno esistenziale e più action de L’odio di Kassovitz. Un vero film di guerra, con una dinamica fra assediante e assediato che in almeno una lunga sequenza, una delle tante mirabili, ricorda le battaglie medievali, se non quelle raccontate nel Tolkien di Peter Jackson.

Mentre si scatena lo scontro, all’interno degli enormi edifici di case popolari sono in corso residui di vita quotidiana: dalla veglia funebre per il ragazzo ucciso alla giornata in asilo di un gruppo di bambini. Un progressivo sfaldamento della normalità e della responsabilità individuale di ognuno, costitutiva del nostro vivere civile. Ci si indirizza verso una (non) responsabilità collettiva, uno stato d’emergenza senza più regole se non l’istinto, la sopravvivenza, ma soprattutto la vendetta. Sono tante piccole frustrazioni ad alimentare il carburante incendiario di una giornata che diventa notte e una guerra civile che diventa fratricida e divampa non solo a Parigi, ma anche in altre città della Francia. Nessuna redenzione o catarsi in vista, per le tante parti in guerra sul territorio di una periferia disagiata come tante. Uno spettacolo potente e trascinante.