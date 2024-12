Renate Reinsve è l'intensa protagonista (ma con lei ci sono altri notevoli talenti norvegesi) di quest'opera prima premiata a Cannes diretta dal nipote di Ingman Bergman e Liv Ullman. La recensione di Armand di Federico Gironi.

Ci sono film nati per farti ridere. Altri che ti fanno piangere. Altri ancora ti fanno paura, o ti emozionano, o ti esaltano. Poi ci sono i film che ti innervosiscono. Non è per forza una cosa brutta. Non lo è se l’intento del film è quello: quello di trasmetterti un disagio, un’ansia, una situazione di disagio psicologico e di stress. Armand è uno di questi film. Un film che tramite storia, messa in scena e interpretazioni mira a metterti nelle teste - inevitabilmente incasinate - dei personaggi che racconta, e a farti vivere tutto il loro disagio. La loro rabbia, il loro rancore, il loro smarrimento. Quella di Elisabeth, attrice flamboyant e anticonformista, e peperina, che è la madre del piccolo Armand, accusato di qualcosa di più o meno terribile fatto ai danni di un compagno di scuola coetaneo che è perfino suo cugino; quello dei due genitori, non sempre allineati, della presunta vittima; degli insegnanti della scuola che devono gestire la situazione senza dare troppo scandalo.

Halfdan Ullmann Tøndel, esordiente regista norvegese che con questo film ha vinto la Camera d’or a Cannes, è d’altronde nipote di un certo Ingmar Bergman, e della sua musa norvegese Liv Ullman: la genetica conta.

Se nel canovaccio, nel duello psicologico che si disputa tra i personaggi, c’è qualcosa di bergmaniano, nella forma Ullmann Tøndel sembra guardare a modelli decisamente più contemporanei. In quel suo fare degli ambienti della storia, degli angoli e del montaggio, uno spazio psichico più che fisico, e addirittura in certi casi onirico, in tutti i casi specchio degli stati d’animo dei protagonisti, io ci ho visto alcuni film della talentuosissima americana Josephine Decker, come Madeline’s Madeline o anche Shirley.





Man mano che il racconto si srotola, mediamente ermetico, davanti ai nostri occhi, ecco che i dettagli relativi al presunto atto di bullismo di Armand, che assumono sfumature sessuali, rispecchiano non detti e rimossi che appartengono agli adulti, e che Ullmann Tøndel insinua, suggerisce, mostra lentamente.

Ecco che le tensioni si fanno sempre più esasperate, le triangolazioni assumono coordinate impossibili, il passato e le sue ruggini emergono sotto la superficie apparente delle cose. Le zone d’ombra, le ambiguità, i misteri, vengono gradualmente illuminati, fino a giungere a un finale in cui - come da copione, in maniera fin troppo meccanica - si rivela che le cose non sono sempre quelle che sembrano, e che il pregiudizio, il preconcetto, perfino il sentire comune, impedisce di vedere chiaramente.





In tutto questo, certo, c’è Renate Reinsve, l’attrice che fin quando non è diventata la “persona peggiore del mondo” era una perfetta sconosciuta, e che oggi viene osannata a destra e a manca. Anche per questo film, anche per questa interpretazione. Interpretazione notevole, senz’altro. Ma in qualche modo il pregiudizio, e le etichette, contano in negativo ma anche in positivo. E senza nulla voler togliere alla brava Renate, da gran sostenitore della classe attoriale scandinava posso sostenere forse che, anche solo nella natìa Norvegia, non sono pochi i talenti pari o comunque simili al suo.

Qui con lei ci sono Ellen Dorrit Petersen (già vista in The Innocents, film notevolissimo) e pure, e anzi forse soprattutto, Endre Hellestveit. Nomi da segnarsi, anche se non portati avanti dalla vulgata popolare.