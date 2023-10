Il film di animazione australiano Arkie e la magia delle luci parte da una graphic novel, guarda volenterosamente a Coraline, e dipinge un mondo folle ma narrativamente coerente e toccante.

La ragazzina Arkie è la figlia adottiva del polpo Blister. Sì, avete letto bene. Siamo su un pianeta alieno, dove i polpi senzienti hanno capacità di generare e preservare la vita naturale: Blister si tiene ben lontano dalla caotica Città della Luce, e coltiva con amore la sua penisola, mentre Arkie cerca di seguire le orme paterne. Arkie non è del tutto umana: ha un tentacolo al posto di un braccio, le manca un occhio, compensa con una grande inventiva e voglia di vivere. Quando però Blister sarà rapito e portato in città dagli sgherri del dottor Inganno, Arkie grazie all'aiuto di Bunny Buffo e Ovetto uscirà dal suo mondo per un'avventura pericolosa... che le svelerà qualcosa sulla sua identità.

Ho volutamente speso qualche parola in più del solito per la trama di questo Arkie e la magia delle luci: per quanto il cartoon australiano firmato da Ricard Cussó e Tania Vincent (con quest'ultima a supervisionare le animazioni) ripercorra tematiche e messaggi tipici di questo tipo di prodotto, lo fa con una libertà narrativa e visiva ambiziosa e ammirevole, che guarda un po' oltre il solitamente timido orizzonte delle produzioni animate a basso budget. Il film non nasce da zero, ma dalla graphic novel "Scarygirl" di Nathan Jurevicius, partita nel 2008 e già trasposta come videogioco d'azione dalla Square Enix nel 2012, per Windows, Xbox 360 e PS3. Siamo quindi di fronte a un marchio multimediale che però il suo autore ha gestito molto bene, facendo sempre ruotare tutto sulla sua protagonista. Nel videogioco il tentacolo era il mezzo col quale eseguire evoluzioni. In un film, cioè in un'esperienza narrativa lineare, il corpo strano e inclassificabile di Arkie è il perno simbolico di una sfaccettata vicenda su accettazione di se stessi, genitorialità, scienza fuori controllo, sfruttamento delle risorse naturali.

Proprio quando immagini che un film "minore" come Arkie e la magia delle luci giochi in difesa, nel bunker della concorrenza in sordina a case più blasonate, ti trovi ad apprezzare le sfumature di grigio che sostituiscono il bianco e il nero: le motivazioni del cattivo (in originale Sam Neill!) sono una degenerazione di un dolore comprensibile, così come qualche bugia di Blister è a fin di bene ma forse Arkie meritava più franchezza. Gli stessi compagni di viaggio, Bunny Buffo e Ovetto, aiutano la ragazzina inizialmente solo perché sono stati anticipati nel rapimento del polpo, così ambito dal dottor Inganno, mentre cercavano di ripianare un debito di gioco. Buoni di cuore quindi, ma potenzialmente pericolosi per assenza di prospettive. Circondata da questa narrazione non originalissima ma nemmeno pigra, la protagonista guadagna forza e niente del suo aspetto e del suo percorso risulta gratuito al termine della storia. Appaga la sceneggiatura di Matt Everit, Cristin O'Carroll, Les Turner e Polly Watkins, autori dell'adattamento del lavoro di Jurevicius, production designer del film.

Considerando inoltre che il team dietro Arkie e la magia delle luci non può contare sulla forza lavoro di una grande azienda, l'impegno sulla varietà delle forme è notevole, sia nelle ambientazioni (naturali e urbane quasi cyberpunk), sia nel character design libero, per un cast variegato dove si sentono influenze plurime, dall'anime al design burtoniano, passando per la Disney. E dove i personaggi si muovono con espressività nel solco di una stop-motion simulata dalla CGI, strizzando l'occhio al Selick di Coraline. Paragone sacrilego? Non scriveremo che si raggiungono quei livelli di finezza, però qui non si vuole volare basso. Certamente Arkie e la magia delle luci presuppone che si accetti la sua disinvoltura caricaturale estrema, perché non s'impegna per risultare "carino" o accattivante al primo impatto. Chi gli darà una possibilità rimarrà tuttavia colpito dalla solidità dei singoli aspetti creativi e dal modo in cui sono amalgamati.