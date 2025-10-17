Anemone, la recensione: Daniel Day-Lewis è il pilastro su cui si appoggia il film del figlio Ronan

Uno degli attori più osannati della storia recente torna sul set dopo otto anni di iato per il film, ambizioso, diretto da suo figlio. La recensione di Anemone di Federico Gironi.

Che un film possa essere ambizioso, a volte, lo si può intuire anche dal titolo. Anemone è sicuramente un esempio. D’altronde, diciamola chiara e diciamola tutta: non è che se sei Ronan Day-Lewis, il figlio di un attore venerato quasi come una divinità, e di una signora che non è solo, a sua volta, la figlia di uno dei più grandi drammaturghi del Novecento, uno che è stato sposato con Marilyn, ma anche una stimata regista, puoi evitare di essere ambizioso. Anche perché, coi tempi che corrono, stanno tutti lì col fucile spianato pronti a impallinarti con l’etichetta di nepo-baby, e allora tanto vale mirare in alto. Tanto vale, per esempio, coinvolgere papà nella sceneggiatura e chiedergli anche di interrompere dopo otto anni la sua lontananza dai set (che lui, il padre, non intendeva come un ritiro, dice ora) e diventare il protagonista del tuo film.

Attenzione però. Perché Anemone, prima ancora che nella scrittura, nella storia che va a raccontare (che pure), è un film che immediatamente si percepisce essere ambizioso dal punto di vista dell’immagine. D’altronde, Ronan Day-Lewis è un pittore, uno che sa cosa e come mettere forme e colori all’interno di una cornice, o di un’inquadratura, per suscitare delle emozioni e dei pensieri, e questa sua capacità la applica in maniera efficace al cinema, e a questo suo primo film.

Un film che sa essere suggestivo senza mai scivolare (troppo) nel manierismo fine a sé stesso; semmai, al limite è quando una certa vena surrealista esplode sul finale - con l’apparizione di una sorta di sorta di creatura magica che esce direttamente dai quadri del neo regista, e con il passaggio strampalato di un pesce gigantesco e spaventoso che galleggia morto su un fiume - resta il dubbio della capacità di questi bagliori fantasmatici di avere una reale e costruttiva connessione col tutto il resto. Un resto che peraltro già si basa tutto sull’equilibrio e sul contrasto (interessanti) tra la realtà spoglia e le psicologie ruvide e irrequiete che racconta e l’eleganza a tratti tendente al grandioso delle immagini.

Sotto la forma, quindi, si agita una sostanza. Una sostanza fatta di dolore, solitudine, violenza che si perpetra, pentimento, incapacità di assolversi. La sostanza che è incarnata nel personaggio di Ray Stoker (che si usi il cognome dell’autore di Dracula mi pare insieme accessorio e significativo da vari punti di vista), un uomo che da vent’anni ha voltato le spalle a tutto e a tutti per andare a vivere da solo in una stamberga immersa nei boschi del nord dell’Irlanda. Il perché è tutto da scoprire, inutile e dannoso starlo a raccontare, ma c'entrano appunto la violenza, e l’incapacità di assolversi. Ray è nato e cresciuto in un mondo che di violenza era imbevuto, la violenza l’ha praticata dopo averla imparata; e, come lui ne era stato contagiato, l’ha trasmessa a sua volta come un virus, o ancor di più come una tara genetica, a un figlio che non ha mai visto, e che suo fratello ha cresciuto come suo. Il fratello che dopo vent’anni va a trovarlo perché riempia finalmente il buco nero lasciato nella vita del ragazzo per salvarlo dal suo stesso destino.

Ray, lo sappiamo, è Daniel Day-Lewis. Di cui sarebbe perfino inutile e ridondante stare a sottolineare l’interpretazione, l’intensità, la capacità di fare di Ray un nodo in cui s’intrecciano e si incistano il dolore e la rabbia. Un Daniel Day-Lewis cui Sean Bean non può fare altro, non per incapacità, ma per necessità (del suo personaggio e della storia del film, prima di tutto) che essere spalla e sparring partner, seppure di lusso.

Ray, quindi, è il pilastro attorno al quale tutto Anemone è costruito, e su cui tutto Anemone si regge. Ma se il pilastro è solido, quel che vi si aggrappa un po’ meno. Anche perché man mano che vengono via i tanti veli di mistero che circondano le scelte di Ray e quelle della sua famiglia, man mano che arrivano le risposte ai vari perché che stimola il film, tutta l’impalcatura del film pare un po’ sgonfiarsi. E alla fine viene quasi da chiedersi: ma davvero tutto ‘sto casino, tutta questa ruggine, tutta questa sofferenza, per questi motivi qui?