Max Nardari in Amici per caso mette in scena una classica commedia degli equivoci, con brio e divertimento. La recensione di Daniela Catelli.

Omero è un ragazzo gay borghese, riservato e col freno a mano tirato, che convive col più esuberante Andy, che gli chiede a sorpresa di sposarlo con un flash mob in musica. L’iniziativa spiazza e confonde Omero, che risponde di no: non vede cosa cambi nel loro rapporto il fatto di essere o meno uniti civilmente. Andy, che non comprende la posizione del partner, se ne va. Di fronte alle spese crescenti per pagare l’affitto da solo, Omero si fa convincere a mettere un annuncio per cercare un coinquilino, trovando inizialmente pregiudizi e diffidenza quando i potenziali interessati scoprono che è omosessuale. La soluzione? Scrivere “gay friendly” sull’annuncio. Solo che a leggerlo (male) è il coatto romanista sfegatato Pietro, lasciato dalla fidanzata perché preferisce “la maggica” a lei. Peggio ancora: è rozzo, ignorante e omofobo. Cosa potrà mai succedere?

Se è vero che tutte le storie sono già state raccontate e tutti i generi cinematografici esplorati, di fronte a decine di tristissime commedie che non fanno ridere, Amici per caso ha una marcia in più: il regista Max Nardari, che l’ha anche scritto e ha composto le musiche, è pienamente consapevole di questo e si ispira a modelli non italiani, riuscendo nonostante un budget che si intuisce non elevato, a non sfigurare. Innanzitutto perché conosce la materia e la ama, poi perché ha l’idea vincente di giocare con gli stereotipi – quelli dei gay su se stessi e nei confronti degli etero e viceversa – con grande ironia. Se la trama non è originale – dalla notte dei tempi, prima in teatro e poi al cinema l’equivoco è una delle formule più utilizzate – lo è la confezione: allegra, colorata e sincera. Anche se non tutti i nodi della trama scorrono fluidi e forse la trama è un po’ esile per la durata (il film nasce da un corto del regista), Amici per caso non annoia e fa ridere di gusto in diversi momenti. I protagonisti (entrambi in parte, forse più in spolvero Filippo Tirabassi, degno erede del padre Giorgio) sono ben delineati e simpatici, le battute e i tempi comici riusciti, i numeri di ballo ottimi (quello sui gay che giocano a calcetto negli incubi di Pietro esilarante) e l’adeguato cast di contorno può contare sulla presenza di Marina Suma e di uno scatenato (e finalmente non truce) Mirko Frezza.

Ci è piaciuta la leggerezza con cui Nardari racconta la storia di un’amicizia che si forma nonostante tutti gli ostacoli e i preconcetti, e che aiuta entrambi i personaggi a superare i propri limiti. In compagnia di Pietro, Omero diventa meno rigido e si presta a fare da professor Higgins all’amico e a insegnargli le buone maniere e un po’ di cultura (e di dizione) per aiutarlo a riconquistare la fidanzata. Grazie a lui, Pietro entrerà in contatto con una parte di sé che aveva sempre trascurato e da maschio medio che non si è mai messo in discussione confortato dall'amicizia infantile del gruppo dei pari, sale un gradino nella scala evolutiva. Nel finale qualcuno capitolerà alla necessità di stringere un patto d’amore davanti alla legge, ma a vincere su tutto sarà l’affetto e la solidarietà. Senza tante storie e proclami seriosi, Amici per caso parla di cose importanti nella vita, da qualunque "schieramento" e genere la si affronti. Se lo sguardo può apparire ingenuo, è proprio in virtù di questa visione ottimista che il film riesce a farsi voler bene.