AGON, la recensione del film di Giulio Bertelli presentato alla Settimana della Critica

Documentario, finzione e virtualità si fondono in un film che parte dallo sport per esplorare i limiti attuali dei corpi e delle menti, e di quelli che verranno. La recensione di AGON di Federico Gironi.

Cerco su Google e scopro che Giulio Bertelli non è solo il figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, ma anche un velista, un architetto, il titolare di un’azienda di cibi liofilizzati. Guardo AGON, e scopro che quella biografia lì è tutta nel film con cui Bertelli esordisce alla regia.

Non si parla di vela, ma si parla di altri sport (judo, scherma, tiro con l’arco) e del loro rapporto con le tecnologie, mentre la forma del film, che comprime su un unico livello d’immagini il documentario, la finzione, la virtualità, tradisce un attento studio planimetrico, e l’ossessione per la compenetrazione tra forma e funzionalità. Confesso, però, di aver più volte immaginato, guardando il film, il giovane Giulio aggirarsi per le sale dell’azienda di mamma e papà, con lo sguardo rapito dalle creazioni sartoriali, dalle macchine da cucire, dalla precisione e dalla coordinazione di sarte, operaie, artigiane specializzate, e di aver pensato che probabilmente è lì che le ossessioni di questo regista sono nate. Lì, e nei cantieri e negli uffici di Luna Rossa, alla fine degli anni Settanta.

Le parole chiave di AGON sono precisione e competizione. Da lì Bertelli parte per strutturare i tanti discorsi di un film complesso e ambizioso, concettuale, elegante, minimalista. Tre storie, tre atlete, tre fallimenti (forse), lì dove la pressione mentale delle competizioni ai massimi livelli fa il paio con un supporto psicologico, tecnologico e mediatico che solo l’irrazionale umano, o l’imprevedibilità dell’esistente, può mettere in difficoltà e in crisi.

Bertelli ragiona con sguardo chirurgico sui limiti del corpo così come su quelli della mente, e allo stesso tempo, con una messa in scena talmente lucida e elegante da sfiorare qualche eccesso di patinatura, e così elaborata da assume risvolti brechtiani (nelle scene in cui le tre atlete si trovano, riprese dalle telecamere, a competere nelle rispettive specialità), riflette sui limiti dell’immagine cinematografica, sulla sua possibile (inevitabile) evoluzione.

Secondo le note ufficiali diffuse, “AGON esplora un racconto contemporaneo delle contraddizioni di questi sport: nati come esercitazioni belliche in tempo di pace, evoluti in sport professionistici e intrattenimento e che oggi si connettono con il mondo del gaming per dar vita a una nuova forma di sport competitivo”.

Tanto l’origine bellica quanto l’accento sulla competizione vengono declinati da Bertelli con modalità che esprimono chiaramente come questa guerra e questa lotta siano - cronenberghianamente - prima di tutto interiori, psicologiche, organiche, e di come questo lavorìo sofferente abbia una intima natura trasformativa, se non proprio evolutiva.

Le immagini di Bertelli sono eleganti e nitide, il suo ragionamento lucido e sensato. Questo non mette AGON al riparo da qualche inciampo, da qualche insistenza di troppo che rischia di inceppare il meccanismo e la sua precisione. Sono glitch che derivano dalla chiara ambizione dell’autore, e forse da certi piccoli eccessi di fiducia in capacità che comunque, chiaramente, sono presenti e esistono.

Quello su cui però ci sarebbe maggiormente da riflettere è qualcosa che nel film è voluto, ma che rischia a volte di non avere l’effetto desiderato: il modo in cui quello che dovrebbe essere l’animo e il calore del film, ovvero quella lotta interiore e quella tensione trasformativa, rimane troppo spesso schiacciato da una razionalità scientifica e meccanica, sotto la precisione asettica dell’immagine, sotto la complessità dell’elaborazione. Ma forse è così, AGON, postumano anche in questo, anche nella inconscia paura di lasciare che la carne sia davvero carne, il dolore davvero dolore, la lotta davvero sudore e sangue.