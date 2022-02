Una donna alle prese con l'elaborazione della morte improvvisa dell'amato marito, la sua seconda vita di cui ignoravo l'esistenza e le identità che imparano a dialogare. Un sorprendente esordio per l'anglo pakistano Aleem Khan.

Culture e identità in comunicazione. Un tema cruciale della contemporaneità, che alimenta dibattiti infiniti e spesso superficiali. Parole, parole. L’esordio dell’anglo-pakistano Aleem Khan, After Love, riesce a sintetizzare la questione con una semplicità mirabile, mostrando più che dialogando. In un mondo sospeso fra due coste da secoli così vicine da vedersi senza spesso capirsi, quella britannica di Dover e quella francese di Calais, si sovrappone un’altra frattura, quella fra una donna di mezz’età inglese e il ricordo del marito appena morto improvvisamente per infarto.

Un attimo la coppia parla di banalità quotidiane e l’altro inizia il processo di elaborazione della perdita. Una frattura nella felice convivenza con Ahmed di Mary, sposata da molti anni con un musulmano nato in Pakistan e convertita all’islam. Scopre per caso dal telefono che aveva una relazione segreta con una donna dell’altra costa, francese di Calais, dove si recava spesso per lavoro su una nave traghetto impegnata nella rotta più breve che collega via mare le due città e i due paesi. Il lutto lascia a quel punto spazio alla curiosità, prima che alla rabbia, di sapere qualcosa in più sulla doppia vita di un uomo che aveva saputo renderla felice.

Joanna Scanlan è un’attrice più nota in patria per la commedia, dal fisico poco consueto per un ruolo da protagonista e molto vicino a quello della madre del regista, anch’essa un’anglosassone convertita all’islam. Interpreta Mary in maniera quasi silente e straordinaria, regalando tante sfumature di un dolore multiforme contaminato dalla rabbia, senza mai perdere una struggente umanità. La costruzione di un triangolo inatteso, con l'intrusione dell’altra donna, Geneviève (Nathalie Richard), è raccontato prima come l’irruzione in una quotidianità parallela e poi come il tentativo di ricomporre una frattura così scomposta attraverso un’armonia consapevole, costruita grazie alla capacità dei sopravvissuti di comprendersi.

Come non fermarsi alle apparenze, ai sentimenti umani eppure meno nobili che ci pongono in contrapposione, concentrati su noi stessi e sui torti subiti. After Love scompone e ricompone continuamente il punto di vista emotivo del film. Le due quotidianità tornano tali dopo l'instaurazione di un rapporto inatteso, anche attraverso la cura formale tanto lineare quanto calda, accogliente, con cui vengono mostrati i luoghi intimi abitati dalle due donne nelle due sponde.

Khan parte da un racconto sulle apparenze sbugiardate dalla realtà, sui pre-giudizi con cui costantemente guardiamo gli altri e il mondo, anche senza accorgercene. Il lavoro di scarnificazione di ogni apparenza, abito e superficie è sorprendente, in un’opera prima che espone le fragilità per farle accudire da noi spettatori, non certo giudicare. Le due case vengono mostrate con una capacità di raccontare senza parole tutto l’amore e la vita vissuta in quegli ambienti che non vedevamo dai tempi di Ferro 3. After Love è una splendida sorpresa, senza pedanterie o sermoni trasmette in maniera estremamente convincente le linee guida ideali per aggiornare finalmente formule arcaiche su identità e dialogo fra culture.