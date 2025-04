A Working Man, la recensione: Giasone è una garanzia, anche dentro un film sbilenco e spericolato come questo

Se per voi conta vedere Statham fare quel che sa fare e farlo bene, è il film per voi. E, volendo, la sua follia estetica e registica ha un suo fascino. La recensione di A Working Man di Federico Gironi.

Che film strano che è A Working Man. E che strano regista che è David Ayer, uno capace di fare un filmone come Fury, ma anche zozzerie tipo Suicide Squad o - peggio - Bright. Il David Ayer che aveva già diretto il nostro amato Giasone Statham in The Beekeeper, che è un film per tanti motivi molto diverso (soprattutto nella forma, mettiamola così) ma anche molto simile (in una certa brutalità dell’azione ma soprattutto nel suo essere specchio dell’America di oggI) a questo nuovo lavoro.

A scrivere - a partire da un romanzo, con una trama che ricorda un po’ Taken - c’è, con lo stesso Ayer, Sylvester Stallone (lui, non un omonimo), e la cosa ha un suo peso, perché da molti punti di vista A Working Man ripropone estetica e situazioni e personaggi (e forse pure una morale) che vengono direttamente dal cinema d’azione anni Ottanta che vedeva Sly e Schwarzenegger incontrastati eroi: c’è dentro un po’ di Cobra e un po’ di Commando, un po’ di Codice Magnum e perfino, per alcuni versi un po’ di Over the Top.

Però poi Ayer a questa idea di cinema qui, che è molto grezza, molto tozza, molto operaia (appunto), alterna in maniera spericolata e traballante degli spunti, delle idee e delle stilizzazioni che vengono direttamente da John Wick (e non solo perché di mezzo c’è la mafia russa col la sua brutalità ma anchei suoi rituali e le sue iconografie) passando per certi video dei primi anni Novanta (tipo "Always" dei "Bon Jovi" o November Rain dei Guns n' Roses, che poi sono in qualche modo in linea con la colonna sonora molto rock del film). E se la mano di Stallone in scrittura non è esattamente fine, non lo è nemmeno lo sguardo di Ayer, sia che provi a fare una cosa, sia che metta in scena l’altra.





A fare da collante a queste strane anime, perlomeno formali, a tenere insieme questa sgraziata creatura ibrida, c’è ovviamente Jason Statham, che come al solito fa quello che deve fare e lo fa benissimo: grugnire, sentenziare qualcosa, magari addolcirsi davanti a una bambina, ma soprattutto menare le mani, torcere arti, spezzare colli, usare qualsiasi cosa - dai sacchi di cemento alle armi semiautomatiche - per neutralizzare gli sventurati che sono finiti sul suo cammino. Se a Keanu Reeves, in John Wick, lo chiamano Baba Yaga, qui i mafiosi russi capiscono abbastanza rapidamente che quello che sta seminando morte e sofferenza tra i loro sottoposti non è mica una persona normale: è un demone (lo dicono proprio così).

E insomma: siccome chi va a vedere un film con Jason Stathman ci va perché lo vuole vedere fare benissimo le cose che sa fare, da questo punto di vista questo film strampalato, sbilenco, implausibilissimo e un po’ greve non deluderà. Anche perché buona parte del suo strano e discutibile fascino deriva proprio dalla sfacciataggine con la quale Ayer va sopra le righe senza porsi problemi di sorta: come quando verso la fine a dominare molte scene è una luna gigante che fa venire in mente quella di "Titanic" di De Gregori.

La cosa interessante davvero, però, è che A Working Man pare davvero un bignami capace di sintetizzare nella sua storia e nelle sue immagini molto di quello che è l’America di Donald Trump: un Trump votato in massa dalla working class, per dirne una, che indossa gli stessi giacconi e gli stessi stivali da lavoro e guida gli stessi pick up del Levon di Statham; un’America imbevuta della retorica del patriottismo e della famiglia; un’America dove i russi sono cattivi ma in fondo non troppo; dove è plausibile pensare che certi ricchi debosciati magari non siano i vampiri pedofili di cui si parlava su 4chan, ma gente comunque dissoluta che paga per rapire, seviziare e torturare ragazzine innocenti.

Ragazzine che però, in quanto latine, Trump forse rimpatrierebbe. Chi lo sa.