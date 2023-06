Una donna sola contro tutti. Una saga familiare, una saga metropolitana, dove le vite dei personaggi s'incrociano e si scontrano con l'evoluzione e il cambiamento di una città. Buon esordio per A.V. Rockwell, premiato a Sundance. La recensione di A Thousand and One di Federico Gironi.

Si chiama Inez, avrà una ventina d’anni nemmeno, ed è appena uscita da un anno e mezzo passato a Rikers, il carcere più famoso di New York. Inez è cresciuta sola, passando da una casa famiglia a un’altra, e ama fare i capelli a amiche, conoscenti, clienti occasionali. Tornata a Brooklyn, ritrova un bambino di pochi anni, Terry, detto semplicemente T. Gli tiene il muso T, si sente abbandonato da quella madre inaffidabile e sbandata. Che però decide di portarselo via, anche se pure T è affidato a altra gente. Da Brooklyn i due passano a Harlem: prima da un’amica, poi da soli. La scuola per T? Documenti falsi, e via. Nel tentativo di ricominciare, fare una vita normale, essere una famiglia. Con tanto di padre, quando Lucky, l’ex di Inez, esce di prigione pure lui.

Si comincia nel 1994, si finisce nel 2005. Nel frattempo T cresce, Inez si sbatte, le cose con Lucky vanno bene e vanno male, la città cambia.

Una saga familiare, certo, quella di A Thousand and One. Una storia che all’inizio pare fin troppo vista e stravista, e che fa temere il peggio, perlomeno per T, perché Inez non è che proprio sembri del tutto a posto. Niente droga o alcool, però; niente violenza, niente ricadute nel crimine. Perché Inez in fondo è solo una ragazzina, i suoi limiti sono quelli della giovinezza. Della giovinezza, e di una vita passata senza affetti, e a lottare. Ma ora gli affetti Inez li ha, e lotterà per le cose giuste, lasciandosi l’irruenza della gioventù alle spalle.

Una saga familiare quindi, capace - dopo quell’inizio che spaventa un po’, e che ha una durata percepita un po’ eccessiva - di cambiare registro e ritmo, e di sorprendere con svolte narrative, nelle vite che racconta, tutt’altro che banali o stereotipate.

E però oltre a questo c’è qualcosa di più.

Perché certo: A.V. Rockwell, esordiente regista di questo film carico di elettricità e sentimenti, mette Inez e T e Lucky, i loro volti, i loro caratteri, le loro parole al centro di tutto, ma A Thousand and One ha anche un'altra protagonista. Onnipresente. Dominante su tutto e su tutti. E quest’altra protagonista è New York, raccontata nelle sue strade, nelle sue vie, nelle sue case, nelle sue periferie. In quegli skyline che vediamo sempre da lontano, da prospettive dapprima disagiate, poi sempre più gentrificate.

Una New York raccontata dalle pagine dei giornali, dai notiziari alla tv, dalle voci dei suoi sindaci più noti e magari controversi: Rudy Giuliani, Michael Bloomberg.

Cosa dice allora A.V. Rockwell con questo suo film? Con un film che racconta la storia di Inez e T, sulla quale non dirò altro perché vale la pena sorprendersi dentro la sala e davanti allo schermo, ma anche la storia di una città che si sta trasformando radicalmente?

Ci dice qualcosa di ovvio, ma di importante e dimenticato: ci dice che la storia delle persone va di pari passo con quella della politica. Delle politiche di una città e dei suoi sindaci.

A Thousand and One allora può voler dire migliaia (milioni) di cittadini e una città. Ma anche mille ostacoli, e una donna sola in lotta contro di loro. “Io son poi da solo, e loro sono tutti”, scriveva Dostoevskij, citato di continuo da Paolo Nori.

Inez, sola contro tutti, lotta per un futuro migliore ma gli spazi già esigui a sua disposizione diventano sempre più stretti quando, ad esempio, la polizia di New York, nel nome della “tolleranza zero” se la prende sempre con i neri, o quando le riforme volute dall’altro su questioni urbanistiche spalancano le porte delle periferie alla speculazione edilizia che non avrà alcun riguardo per chi quei quartieri li ha vissuti, lottati e patiti e amati per decenni.

Dei personaggi, umani, umanissimi, e una città. A.V. Rockwell mette sullo schermo l’anima degli uni e dell’altra. I registi di riferimento di questa giovane regista del Queens sono due suoi illustri concittadini, e non poteva essere altrimenti: Martin Scorsese e Spike Lee. Quindi, non sorprende nemmeno che la New York di A Thousand and One, la sua Brooklyn e la sua Harlem abbiano, perlomeno nelle intenzioni, la vitalità hip/pop di Fa’ la cosa giusta, e la ruvidità e la grana anni Settanta un po’ alla Mean Streets.

Niente male A.K. Rockwell. Niente male nemmeno Teyana Taylor, presenza vitale, esplosiva, dolente.

Niente male, nonostante gli anni siano quelli, anche la scelta di passare sotto silenzio l’11 settembre. Un evento che in quella storia lì, in quella città lì, in quelle vite lì, non entrava proprio per niente.