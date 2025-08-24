À son image: la recensione del dramma sul conflitto corso di Thierry de Peretti

Una generazione di giovani cresciuti in una Corsica in costante agitazione e conflitto per l'indipendenza è raccontata nell'avvincente e rigoroso ritratto di una fotografa che ha raccontato lutti e storie. La recensione di Mauro Donzelli di À son image di Thierry de Peretti.

Un filone periferico, come la sua realtà geografica, ma non poco interessante, del cinema francese degli ultimi anni è quello che proviene dalla Corsica. Uno degli esponenti più interessanti, finalmente distribuito anche in Italia, è Thierry de Peretti, che da Ajaccio proviene e in À son image si è anche ritagliato, come attore, il ruolo del parroco, costretto a dialogare con i giovani indipendentisti impegnati nella lotta armata, ma sempre più spesso invece celebrare il loro funerale. Il racconto di frammenti di vita di una giovane fotografa, Antonia, che all’inizio del film muore per un incidente stradale, diventa infatti l’occasione per ricostruire vent’anni di storia politica dell’isola, dall’inizio degli anni ’80 fino alla fine del secolo scorso.

Diventa in particolare un affresco di una generazione di giovani, spesso cresciuti insieme, accomunati da scelte politiche e militanti estreme, ma in molti casi divisi invece dalle scelte sulla violenza. Si intuisce come sia una generazione prossima al regista, anche solo dalle dediche conclusive, e mostra l’indistricabile labirinto di legami di amicizia o sentimentali, familiari o anche solo di prossimità che hanno impedito, o almeno reso molto difficile, a ognuno dei personaggi raccontati, e più in generale ai corsi, di disinteressarsi o ritenersi estranei al tribolato rapporto con lo stato centrale a Parigi, così lontano e così incapace di conoscere la storia e le peculiarità ancestrali di quella terra.

Ma è proprio con una delle tante lotte fratricide che si apre il racconto di À son image, che nel titolo si riferisce al mestiere di Antonia, fotografa per molti anni in prima linea nella cronaca nera del giornale locale, Corse-Matin, redazione di Ajaccio. Come la siciliana Letizia Battaglia per i delitti di mafia, è stata per molto tempo lei, nella finzione del film, fin da quando aveva poco più di vent’anni, ad arrivare sul luogo di un omicidio o di una strage, quando ancora l’odore della polvere da sparo è evidente quanto lo sconvolgimento in una scena di morte.

È la storia di una giovane presto innamorata di Pascal, militante della lotta armata nel FLNC (Fronte di liberazione nazionale della Corsica), nei momenti in libertà e più dolorosamente in quelli in galera. Una passione che l’ha portata a sentirsi troppo spesso “la donna di”, a lottare per trovare la forza di lasciarlo e diventare una fotoreporter, per raccontare la propria terra in maniera diversa, con un punto di vista personale. Un lavoro inscindibile dal suo territorio, come le confermerà un viaggio negli anni ’90 in Bosnia durante la guerra, in cui la distanza dalla Corsica la porta a considerare inutile il lavoro e le foto.

È nella sua isola che sente abbia senso la ricerca della semplicità delle storie da raccontare con la sua macchina fotografica, con al centro quelle “persone che hanno vissuto, ma hanno subito il passaggio della morte”. Il tempo scorre, nell’obiettivo della reflex di Antonia come nel gruppo di amici d’infanzia sempre più allontanati dalle scelte di vita, da parte di una generazione in una terra agitata da secoli e con regole di convivenza e di violenza proprie e difficili da capire da parte dei “foresti”.

Senza concessioni a una spettacolarizzazione banalizzante, de Peretti costruisce una trama cupa e densa di malinconia, fra sprazzi di speranza per il futuro e una soffocante consapevolezza di un destino in cui un collettivo segnato da troppi lutti rende le rivendicazioni personali, quelli di una vita soddisfacente, non quelle motivate politicamente, che qui interessano poco o niente, un’utopia irraggiungibile di normalità.