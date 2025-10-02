A Big Bold Beautiful Journey: la recensione del film con Margot Robbie e Colin Farrell

Romanticismo e una dose di fantastico, ma anche una certa insistita riflessione esistenziale sono al centro di un film curioso oggetto inconsueto. La recensione di Mauro Donzelli del film A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario con Colin Farell e Margot Robbie.

Un alieno si aggira per i cinema, un oggetto misterioso difficilmente classificabile, una commedia romantica fantastica, ma anche con ambizioni filosofiche e di riflessione esistenziale. Il matrimonio del mio migliore amico che incrocia al fast food Se mi lasci ti cancello. E il fatto che sia inclassificabile già lo rende interessante e degno di attenzione, anche se il titolo cerca di mescolare le carte, ma anche di mettere allo stesso tempo un po’ di ordine, che poi sono le schizofreniche caratteristiche principali del film stesso. A Big Bold Beautiful Journey, in italiano con un sottotitolo per allungare ulteriormente, Un viaggio straordinario. E che sia un viaggio non c’è alcun dubbio, un film on the road in cui un uomo e una donna si mettono in cammino per una stessa destinazione: il matrimonio di una coppia di amici.

Iniziamo conoscendo David, un Colin Farrell con il muso e depresso, ancora di più quando trova sotto casa la macchina bloccata perché in zona vietata. È costretto a seguire una serie di indicazioni provvidenziali che lo portano verso un noleggio molto bizzarro. Primi indizi dell’atmosfera fantastico-grottesca con cui si apre godibilmente il film. Perché ad aiutarlo con una macchina provvidenziale per condurlo al matrimonio sono Phoebe Waller-Bridge e Kevin Kline, e sono divertenti. L’importante è che non dimentichi un GPS davvero speciale fornito da loro, e che faccia una sosta cruciale al Burger King. Elementi che avranno un ruolo cruciale nelle vicende successive. Per farla breve, David incontra un’affascinante Sarah (Margot Robbie) durante il ricevimento, i due flirtano e chiacchierano, ma lui è bloccato e lei non è interessata a relazioni serie. O forse no.

Impossibile indugiare ulteriormente nel provare a sintetizzare la laboriosa e talvolta farraginosa trama di questo film, tratto da una sceneggiatura di Seth Reiss presente da anni nei cassetti di Hollywood, come si dice in gergo in black List, sorta di faldone annuale con gli script più interessanti ancora non prodotti. E si capisce il motivo, perché vedendo A Big Bold Beautiful Journey ci sono momenti in cui si rimane rapiti, spiazzati e felici di vedere fino a che punto una feconda fantasia possa svelarsi. Ma sono momenti, alternati ad altri in cui si vorrebbe ricordare il dono della sintesi, per tagliare una scena che parte al meglio e poi satura sempre di più. È davvero un’esperienza particolare, in cui una leggerezza iniziale è sommersa da una pesantezza esistenziale degna di una fine sbronza nichilista. Ci sarebbe poi la questione dell’alchimia (e della differenza d’età, una quindicina d’anni) fra un sempre “immusolito" Colin Farrell - non la cosa migliore del film - e la magnetica e carismatica Margot Robbie.

La vicenda di David e Sarah - bei nomi biblici - li porterà a inseguire il loro passato, aprendo letteralmente porte sui diversi momenti cruciali della loro infanzia e adolescenza, quelli che hanno contribuito a renderli quelli che sono, provati dalla vita, seppur ancora piuttosto giovani, e a riprendere possibilmente in mano il loro futuro e non renderlo uno stanco replicarsi di quotidianità, specie per quanto riguarda David. A proposito di tempo, quello del film è sicuramente un po’ troppo dilatato, ben oltre le due ore, mentre il film alterna momenti di tenerezza che piaceranno ai più romantici o sensibili, ma anche moti di insofferenza in alcuni altri scivoloni. Visivamente è piacevole, confermando in questo senso le doti del regista, Kogonada, americano nato in Corea del Sud.

RItmo alterno, insomma, ma che nella sua eccentricità si distingue da una produzione hollywoodiana troppo spesso anonima e ripetitiva. E allora ci prendiamo i momenti buoni e sopportiamo quelli che lo sono meno, e non ci pentiamo di aver sfiorato talvolta la commozione. Sarà stato un moscerino entrato inusualmente in sala. In fondo non è un film realistico.