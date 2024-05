Presentato in anteprima al Far East Film Fest di Udine, debutta sulla piattaforma questo imperfetto ma affascinante film diretto dal giovane Angga Dwimas Sasongko, la cui capacità di girare scene d'azione esplosive e adrenaliniche non sfigura se messa a confronto con modelli ben più blasonati. La recensione di 13 Bombs di Federico Gironi.

Un furgone blindato carico di denaro attraversa le strade di Giacarta. Un RPG lo fa saltare per aria, e la strada si riempie di rapinatori in moto che, armi tattiche alla mano, eliminano le guardie ancora vive e gli uomini della scorta. Al termine dell’operazione, però, i rapinatori lasciano il denaro all’interno del furgone squarciato e ribaltato e in strada. E una volta spariti gli aggressori, ecco che passanti e persone comuni iniziano a intascare le banconote.

È l’inizio di 13 Bombs, thriller stracarico di azione proveniente dall’Indonesia, e diretto da un giovane regista di come Angga Dwimas Sasongko, già considerato uno dei nomi di punta del nuovo cinema indonesiano, finora imperniato sul genere horror.





Rapidamente, dopo questo incipit esplosivo, veniamo proiettati nel quartier generale dell’antiterrorismo indonesiana, perché è chiaro che quella dell’inizio non è stata una rapina, ma un atto di terrorismo. Il preludio del caos che un gruppo di misteriosi insurrezionalisti vogliono scatenare. La minaccia è chiara, arriva per bocca del capo dei terroristi, passamontagna e pipa come il subcomandante Marcos: ci sono 13 bombe disseminate nella capitale, pronte a esplodere ogni otto ore se non verrà loro pagata la cifra di 100 bitcoin. E siccome il pagamento deve arrivare tramite una specifica startup specializzata in criptovalute, ecco che in scena entrano anche i due genietti del computer che l’hanno fondata, sospettati di essere d’accordo coi terroristi.





La sequenza iniziale del film, notevole per inquadrature, montaggio, effetti analogici, brutalità, è una sorta di dichiarazione d’intenti e, assieme, un biglietto da visita. E allora certo, non è difficile ammettere che 13 Bombs è troppo lungo (siamo a 2 ore e 24 minuti complessivi), spesso troppo dialogato e con una scrittura, di quei dialoghi, che non è esattamente quella di un Aaron Sorkin indonesiano; è un film che mette assieme un cast e delle interpretazioni che, a essere generosi, sono mediamente zoppincanti. Eppure, nonostante tutto questo, è un film che è ammirevole e apprezzabile per il coraggio e le capacità con le quali insegue con determinazione un’idea di action priva di compromessi, nella quale esplosioni, scontri corpo a corpo, sparatorie e perfino inseguimenti hanno la ruvidità e lo spessore di un cinema pre-digitale, e che se messo confronto con modelli esteri, perfino hollywoodiani, non sfigura affatto.





Alle capacità più puramente legate all’azione va aggiunto il fatto che è Interessante, dal punto di vista di una trama che pure è forse un po’ tirata per i capelli in termini di linee narrative, il fatto che si vadano a toccare questioni contemporanee e di grande attualità, non solo per l’Indonesia. Le reali motivazioni dei terroristi di 13 Bombs sono infatti legate alle sperequazioni create dal sistema finanziario-capitalistico globale e alla sempre maggiore, insopportabile distanza che si va creando tra la minoranza di ricchi e ricchissimi e una maggioranza sempre più povera, facendo così sfumare, soprattutto nel finale, una distinzione netta e precisa tra buoni e cattivi della storia.

E c’è anche da sottolineare come, in un film che per forma e contenuto sarebbe leggibile come tipicamente “maschile”, sia di primissimo piano, e tutt’altro che passivo, il ruolo svolto nelle vicenda da almeno tre personaggi femminili, tra i quali quello di una giovane ragazza (la fidanzata di uno dei due nerd delle criptovalute, interpretata dalla popstar locale Lutesha) che sfoggia un curioso caschetto alla Louise Brooks.