Wheel of Fortune and Fantasy: tre storie giapponesi, guidate dal caso e dall’amore, alla Berlinale 2021

News Cinema

Un colpo di fulmine del concorso del Festival di Berlino 2021 arriva dal Giappone, con i tre racconti malinconici al femminile, fra amore e destino, di Guzen to sozo, Wheel of Fortune and Fantasy di Ryusuke Hamaguchi.

Inizia come un giocoso incontro fra amiche per la pelle, che dopo aver lavorato a un servizio fotografico tornano a casa quando sopraggiunge la sera, in una Tokyo algida e impersonale. Il primo dialogo di un film costruito su incontri e casualità, sulla magia - titolo del primo dei tre racconti storie in cui è suddiviso - con cui due anime che si imparano a conoscere, alle prese con il miracolo della connessione di amorosi sensi. Una ruota della fortuna, nel senso di destino, come suggerisce il titolo internazionale, Wheel of Fortune and Fantasy, o semplicemente delle Japan stories, delle ronde sentimentali che rievocano la semplicità magnetica del grande cinema rohmeriano. Il tutto sullo sfondo di un paese irrigidito dalle convenzioni sociali, capaci di soffocare la spontaneità dei sentimenti, quella guidata dall’istinto e dalla passione.

Ryusuke Hamaguchi è un quarantenne che si è fatto notare per un torrenziale racconto fra amicizia e amore dal titolo Happy Hour, molto apprezzato a Locarno 2015, seguito poi da un discreto, ma non pienamente convincente Asako I & II, presentato in concorso a Cannes. Wheel Of Fortune And Fantasy viene presentato invece in questa impersonale Berlinale 2021 a distanza e rappresenta uno dei personali colpi di fulmine del concorso. I temi sono quelli cari al regista, interessato con garbo e ironia, ma non senza un retrogusto di struggente malinconia, a seguire fino a dove le connessioni e il caso possono portare alcune donne del Giappone di oggi.

Una prima storia, Magic, è giocata sul potere della coincidenza, costruendo con abilità lunghi dialoghi in cui una confidenza fra amiche spensierata lascia spazio sempre più alla tensione fra amicizia e amore, passione e tradimento, senza perdere di vista il beffardo sguardo del caso, capace di condizionare gli eventi. Nel secondo episodio, Door Wide Open (porta spalancata), un altro triangolo si sviluppa fra una coppia di studenti, amici con benefit, e un serio professore di letteratura francese (in un chiaro omaggio a quel paese e a quel cinema), fresco vincitore di un prestigioso premio letterario. Il titolo rimanda a una soglia da non oltrepassare, quella fra studente e insegnante, ma anche alla rivalsa per un insuccesso frustrante che può portare a perdere di vista un comportamento moralmente corretto. Un racconto ipnotico e pieno di sotterranea ironia che lascia spazio, in un crescendo pregevole, al terzo capitolo, Once Again (Ancora una volta), in cui in un futuro poco distante, in cui un virus impedisce l’utilizzo dei computer, due donne si ritrovano, a vent’anni dalla fine del liceo. Il sapore degli incontri casuali scarnifica e si libera dalle convenzioni sociali per lasciar fluire il processo di conoscenza e di dialogo fra esseri umani, rendendo semplice la confidenza, la condivisione di sentimenti estremi, normalmente così complicata, soprattutto in una società chiusa come quella giapponese.

Un gioiello di garbo costruito con grande abilità, con dialoghi credibili e dal sapore sincero delle emozioni finalmente capaci di fluire, dopo essere state soffocate per tanto tempo, per paura e per non rovinare una quotidianità a cui si pensa di non poter rinunciare, ma che si è trasformata in una vita infelice, piena di rimpianti. Splendidamente recitato, Wheel of Fortune and Fantasy è una ballata piena di vitalità, seducente seppure dai sapori contrastanti, sul tempo che passa e le occasioni mancate, ma anche sul piacere di farsi sorprendere dalle sorprese inattese che il fato ci regala.