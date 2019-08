Villains: il trailer dell'horror con Bill Skarsgård e Maika Monroe

News Cinema

Il Pennywise di It e la fidanzata di Joe Keery di Stranger Things irrompono in una casa dove non sarebbero mai dovuti entrare…

Dal 5 settembre lo vedremo seminare terrore, vestito da clown, in IT: Capitolo 2, ma ricordiamoci che, sotto gli strati di trucco, Bill Skarsgård ha una bella faccia da cinema, che gli permette di abbracciare non solamente l'horror. Eppure è a questo genere che appartiene Villains, in cui però il compito di spaventare o almeno intimorire il prossimo non spetta a lui. Diciamo che il nostro non è uno stinco di santo nel film, ma si imbatte in qualcuno di ben più malvagio che non esiterà a fargli trascorre un brutto quarto d'ora. La morale della storia è: mai introdursi in case di sconosciuti.

Villains è diretto da Dan Berk e Robert Olsen, già registi dell'horror fantascientifico The Stakelander. Accanto a Skarsgård troviamo, a formare con lui una coppia alla Bonnie & Clyde, Maika Monroe, che sappiamo essere la fidanzata di Joe Keery (alias Steve "belli capelli" di Stranger Things) e che non è nuova ai film che fanno paura (la ricordiamo per esempio, in It Follows). Prossimamente la vedremo in The Silent Man, con Liam Neeson . Il vero cattivo di Villains è invece Jeffrey Donovan, visto di recente in Soldado e Ted Bundy - Fascino criminale. Nel film la sua signora avrà il volto di Kyra Sedgwick.

Villains, di cui è appena stato diffuso il trailer, arriverà nelle sale nordamericane il prossimo 20 settembre. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Mickey and Jules sono amanti in fuga, diretti a sud per un nuovo inizio nel Sunshine State (la Florida). Quando la loro macchina si guasta in seguito a una rapina in una stazione di servizio, si introducono in una casa non lontana alla ricerca di ruote nuove. Ciò che invece trovano è un oscuro segreto e un'adorabile coppia di padroni di casa che farà di tutto per trattenerli.