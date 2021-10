Venom La furia di Carnage e il rapporto con Matrix 4

News Cinema

Un location manager di Venom: La furia di Carnage ha rivelato l'insospettabile legame che il film ha col molto diverso Matrix 4: Hollywood è sempre una miniera di trivia...

Hollywood è una miniera per i fanatici delle curiosità in rete: nel caso dello strano legame tra Venom: La furia di Carnage e il prossimo Matrix Resurrections (quel Matrix 4 in arrivo il 1° gennaio 2022), la connessione è di tipo... logistico. Quale nesso potrebbe esserci tra un cinecomic Sony del Sony's Spider-Man Universe e la produzione Warner Bros di Matrix 4? L'occupazione della stessa città: San Francisco.

In sostanza, come ha raccontato il location manager di Venom 2 Christopher Kusiak a Screenrant, la loro troupe doveva girare nelle stesse settimane in cui erano in corso le riprese del quarto Matrix, ma erano arrivati dopo nelle richieste delle stesse zone. Il set di Venom: La furia di Carnage si è dovuto quindi arrangiare, ma è riuscito a ottenere in cambio qualcosa di utile... Ecco come Kusiak ha spiegato la curiosa circostanza:

Molte nostre riprese in auto sono sfumate perché Matrix controllava tutto il centro della città... abbiamo finito per spostare una sequenza d'azione sulla cima di un parcheggio silos, perché The Matrix ci impediva l'accesso alle aree che volevamo. Ma se fossimo arrivati prima, forse sarebbe stato il contrario. Gli elicotteri però vengono dal film di Matrix. Stavano girando nello stesso momento, quindi con la cinepresa abbiamo colto un po' delle loro attività...