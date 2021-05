Top Gun è un film gay? Il produttore Jerry Bruckheimer accoglie la teoria di Quentin Tarantino

News Cinema

Nel film Il tuo amico nel mio letto del 1994 Quentin Tarantino era presente in una scena in cui spiegava perché Top Gun fosse un film gay.

Uno dei produttori di maggiore successo dell'industria cinematografica americana festeggia quest'anno il 35° anniversario di Top Gun, il celebre film che contribuì a realizzare nel lontano 1986. L'oggi 77enne Jerry Bruckheimer è l'uomo dietro alcuni dei blockbuster hollywoodiani di grande risonanza a livello mondiale: Beverly Hills Cop, Flashdance, Con Air, The Rock, Bad Boys, Armageddon, Pirati dei Caraibi, Il mistero dei Templari, Pearl Harbor. Intervistato dal magazine Vulture, il produttore ha commentato una ricorrente lettura della storia di Top Gun che era stata sdoganata nientemeno che da Quentin Tarantino. Quest'ultimo era apparso da attore in una scena del film Il tuo amico nel mio letto del 1994, anno in cui usciva Pulp Fiction. Il monologo di Tarantino consisteva nell'esporre a un party la sua interpretazione del film con Tom Cruise e Val Kilmer, secondo la quale il personaggio di Maverick doveva combattere la propria omosessualità. "Iceman e tutto il suo team sono gay, incarnano l'ideale omosessuale" diceva l'attore e regista, "Kelly McGillis è l'eterosessualità che dice a Maverick vieni con me, segui le regole, mentre gli altri dicono vieni con noi, sei gay, sii gay".