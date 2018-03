Tilda Swinton nel nuovo film di Apichatpong Weerasethakul

Ci sono pochi dubbi sul fatto che Tilda Swinton sia una delle regine del cinema contemporaneo, specie se d'autore.

Intensa, austera, imprevedibile, regale, l'attrice inglese sta per aggiungere un nuovo nome alla lunga lista di grandi e celebrati registi con cui ha collaborato nel corso della sua carriera, una lista che va da Derek Jarman fino al nostro Luca Guadagnino (lo scatto qui sopra è tratto proprio da A Bigger Splash), passando per Wes Anderson, Sally Potter, Bong Joon-ho, David Fincher, Lynne Ramsay, i Coen e molti altri ancora.

Il nome nuovo è quello del thailandese Apichatpong Weerasethakul, un altro beniamino dei festival internazionali, vincitore della Palma d'Oro, nell'anno della giuria presieduta da Tim Burton, con il suo Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti.

Il film che farà collaborare l'attrice e il regista si chiama Memoria, e sarà il primo film girato da Apichatpong fuori dalla sua terra natale: le riprese si svolgeranno infatti il prossimo anno in Colombia, e al centro della vicenda ci sarà "un'esplorazione della storia coloniale e di come la memoria collettiva possa portare alla paura."

"Negli anni Settanta e Ottanta la Colombia era un posto molto violento, molto più di quanto non si oggi," ha detto il regista. "Potevi guidare e vedere il traffico bloccarsi senza un apparente motivo, ed era perché era scoppiata una bomba da qualche parte. Le persone immaginano le cose, e hanno paura. Il film parla proprio di questo, dell'aspettare qualcosa che non sai."

In attesa di questo film, che gli esperti danno già in predicato di essere presentato a Cannes nel 2020, Tilda Swinton tornerà presto nei nostri cinema nell'atteso Suspiria di Luca Guadagnino, remake dell'omonimo film di Dario Argento.