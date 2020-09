The Suicide Squad, il vero motivo per cui Harley Quinn alias Margot Robbie è rimasta nel cast del sequel

News Cinema

Dopo il primo Suicide Squad e Birds of Prey, un fan suggerisce che James Gunn sia stato obbligato a inserire l'Harley Quinn di Margot Robbie nel nuovo Suicide Squad: ecco la sua risposta.

Nel nuovo The Suicide Squad - Missione suicida di James Gunn, in uscita nell'estate 2021, ci sarà ancora Margot Robbie nei panni di Harley Quinn: in effetti Harley è una delle poche presenze riconfermate dal primo e criticatissimo Suicide Squad del 2016 di David Ayer. Un fan ha suggerito che la sua presenza sia stata imposta a Gunn, anche sceneggiatore, dai piani alti della Warner Bros: in fondo Harley Quinn è un elemento di marketing molto potente, tanto da aver generato persino lo spin-off di Birds of Prey. James Gunn non è un autore che usa giri di parole, tanto che la sua parlantina gli è costata per un periodo l'allontamento dalla saga di Guardians of the Galaxy della Disney / Marvel. A precisa domanda: "Harley c'è perché lo voleva la Warner?", James sui social ha risposto non diplomaticamente.

Ma non dire cazzate, è forse il mio personaggio preferito della DC. E Margot Robbie è forse tra le migliori attrici con cui abbia mai lavorato.

Chiaro e tondo. Da notare che in originale Gunn usa il termine "actor", che definisce in generale la professione, senza declinazione di genere, quindi James sta effettivamente dicendo che Margot Robbie svetta tra tutti i professionisti con cui abbia mai lavorato. Un'opinione che non è solo sua, d'altronde Margot ha al suo attivo già due nomination all'Oscar, per Tonya e Bombshell (migliore protagonista e migliore non protagonista), e da qualche anno è anche coproducer di diversi film che interpreta.

Per la cronaca, tra i personaggi / attori che tornano in The Suicide Squad - Missione suicida dopo il precedente Suicide Squad, oltre a Harley Quinn, ci sono Amanda Waller (Viola Davis), Captain Boomerang (Jai Courtney) e Rick Flag (Joel Kinnaman).