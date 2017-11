The Post di Steven Spielberg vince il National Board of Review

Il National Board of Review ha decretato The Post di Steven Spielberg il miglior film del 2017 e i suoi due protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks i migliori attori dell'anno.

Miglior regista è invece stata proclamata Greta Gerwig per il suo dolcissimo esordio Lady Bird, che ha ottenuto anche il premio per la migliore attrice non protagonista andato alla grande "veterana" Laurie Metcalf (la mamma di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, tanto per intenderci). Un'altra icona come Willem Dafoe è stato insignito del meritatissimo premio come attore non protagonista grazie alla sua prova nell'emozionante The Florida Project di Sean Baker.

Tra gli altri premi vale la pena citare anche quello andato a Paul Thomas Anderson per la sceneggiatura originale di Phantom Thread, nuovo attesissimo film che vede Daniel Day-Lewis come protagonista, ultimo progetto prima del suo annunciato ritiro dai set.

Anche il "nostro" Luca Guadagnino con il suo lodevole Chiamami con il tuo nome è stato premiato: il giovane protagonista Timothée Chalamet ha conquistato il riconoscimento come scoperta dell'anno.

Pubblichiamo sotto tutti i premi assegnati e la lista dei dieci migliori film dell'anno secondo il National Board of Review:

Miglior film: The Post

Miglior regia: Greta Gerwig, Lady Bird

Miglior attore: Tom Hanks, The Post

Miglior attrice: Meryl Streep, The Post

Miglior attore non protagonista: Willem Dafoe, The Florida Project

Miglior attrice non protagonista: Laurie Metcalf, Lady Bird

Miglior sceneggiatura originale: Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

Miglior sceneggiatura non originale: Scott Neustadter & Michael H. Weber, The Disaster Artist

Miglior film d'animazione: Coco

Scoperta dell'anno: Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Miglior regista esordiente: Jordan Peele, Get Out

Miglior film straniero: Foxtrot

Miglior documentario: Jane

Miglior cast: Get Out

Spotlight Award: Wonder Woman, Patty Jenkins and Gal Gadot

NBR Freedom of Expression Award: First They Killed My Father

NBR Freedom of Expression Award: Let It Fall: Los Angeles 1982-1992





Migliori film:

Baby Driver

Chiamami con il tuo nome

The Disaster Artist

Downsizing

Dunkirk

The Florida Project

Get Out

Lady Bird

Logan

Phantom Thread