The Northman, al cinema il 21 aprile: ecco il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Robert Eggers

L'attesissima e cupissima saga vichinga fatta di sangue e vendetta diretta dal regista di The Witch e The Lighthouse debutta nelle sale italiane il 21 aprile con Universal Pictures Italia.

The Northman, il nuovo film scritto e diretto da Robert Eggers, regista che con soli due film all'attivo, ma di grande effetto, è già diventato un beniamino dei cinefili di tutto il mondo, debutterà nei cinema italiani il 21 aprile distribuito da Universal Pictures Italia.

Dopo l'horror di The Witch e di The Lighthouse (il primo molto bello, il secondo assai meno, tutto fuffa e fumo) Eggers racconta una cupissima saga vichinga basata su violenza, sangue e vendetta, con un cast che vede protagonisti Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe.

La storia del film, scritta dal regista assieme allo scrittore e poeta islandese Sjón Sigurdsson, è quella che vede Skarsgård nei panni di un giovane principe vichingo di nome Amleth (non a caso) alla ricerca di vendetta per l'omicidio del padre.

Ecco il trailer italiano ufficiale di The Northman.

