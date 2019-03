The Last Black Man in San Francisco, ecco il trailer del film di Joe Talbot presentato e premiato al Sundance

Si chiama The Last Black Man in San Francisco, ovvero "l'ultimo uomo nero di San Francisco", ed è un film che è stato presentato in prima mondiale al Sundance all'inizio di quest'anno, ottenendo un grande successo di pubblico e critica e portando a casa un premio alla regia e uno speciale della giuria per la "collaborazione creativa" nella sezione US Dramatic.

Diretto da Joe Talbot, anche sceneggiatore assieme a Rob Richert, il film racconta la storia di un giovane di nome Jimmie Fails (come l'attore che lo interpreta, anche autore del soggetto con Talbot), che sogna di tornare nella grande casa vittoriana che suo nonno costruì nel cuore di San Francisco. Insieme al migliore amico Mont, Jimmie attraversa una città che cambia rapidamente e che sembra averli lasciati indietro, cercando con fatica si stringere nuovi legami con la sua famiglia e recuperare un legame con una comunità, senza accorgersi che i suoi sogni gli rendono impossibile vedere la realtà delle cose, che è molto più complessa e spietata di quello che sembra.

Grazie ai successi del Sundance, e a commenti che hanno paragonato lo stile di Talbot a quello di Spike Lee e Spike Jonze, come ha scritto David Ehrlich su IndieWire, The Last Black Man in San Francisco - che mi pare fare pienamente parte di quel nuovo cinema nero americano di cui ad esempio fa parte anche Sorry to Bother You - è stato acquistato dalla A24, che lo distribuirà nei cinema americani a partire dal prossimo 14 giugno.

Questo è il primo trailer del film, che vede protagonista Jimmie Fails, affiancato da Jonathan Majors, Danny Glover, Tichina Arnold, Rob Morgan, Mike Epps, Finn Wittrock eThora Birch.