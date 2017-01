The Avenging Silence: ecco la dettagliata trama del nuovo film di Nicolas Winding Refn

A dispetto (o forse proprio a causa) delle reazioni estremamente polarizzate al suo ultimo film, The Neon Demon (ma anche di Only God Forgives) Nicolas Winding Refn continua a essere uno dei pochissimi, veri registi di culto dei nostri anni, autore di un cinema personalissimo e provocatorio.

Ogni notizia che riguardi le sue attività è quindi da tenere in massima considerazione, specie se - contrariamente a quanto avviene solitamente con le opere del danese - arrivano con largo anticipo sulla realizzazione numerosi dettagli su un film.

Il film in questione è The Avenging Silence, di cui si parla da più di un anno, e di cui si sapeva solamente che doveva essere una spy story d'azione ambientata in Giappone, che avrebbe dovuto essere una sorta di sequel ideale di Valhalla Rising (capolavoro che, vi segnaliamo, è disponibile su Netflix anche in Italia), forse proprio con Mads Mikkelsen come attore protagonista, e che Refn lo stava scrivendo con gli sceneggiatori di molti degli ultimi film di 007, Neal Purvis e Robert Wade, ispirandosi a romanzi come "Il dottor No" di Ian Fleming e "Nova Express" di William Burroughs.

Ebbene, siccome la crisi esiste per tutti, e anche Refn si deve rivolgere a uno dei tanti Film Lab che si appoggiano ai grandi festival internazionali per sviluppare e produrre il suo film (in questo caso si tratta del Crouching Tigers Project Lab nato il mese scorso con Festival di Macao che avrebbe dovuto essere diretto da Marco Muller), ecco che è trapelata una lunga e dettagliata sinossi di presentazione del film.

Questa, quindi, è al momento la trama di The Avenging Silence, nella versione sintetica:

Una ex spia europea accetta l'incarico di un uomo d'affari giapponese esiliato in Francia di uccidere il più potente e pericoloso boss della Yakuza giapponese.

E in quella estesa e ricca di ghiotti dettagli: