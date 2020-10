Star Wars, Mark Hamill ricorda Carrie Fisher con una tenera foto di scena

News Cinema

Ieri sarebbe stato il compleanno di Carrie Fisher, così il suo compagno di set di Star Wars, Mark Hamill, ha deciso di farle gli auguri regalandoci una tenera foto di scena.

Ieri 21 ottobre sarebbe stato il compleanno di Carrie Fisher, la principessa Leia che ci ha purtroppo lasciato alla fine del 2016: Mark Hamill, il nostro Luke Skywalker in Star Wars, ha deciso di farle gli auguri, avendo spesso affermato che non riesce a non pensare a lei se non al presente. L'attore ha condiviso su Twitter una foto di scena molto tenera, facendoci pensare che in fondo i due erano accomunati da una franchezza e da una trasparenza un po' alieni allo star system di cui fanno parte (d'altronde le esternazioni non autorizzate di Hamill sul destino di Luke e sulla saga hanno spesso divertito la rete).

Nel testo del messaggio Mark Hamill scrive: "Buon compleanno Carrie Frances Fisher, al mondo non smetterai di mancare..."