Star Wars, aggiornamento su Rogue Squadron e sul film di Taika Waititi

News Cinema

Patty Jenkins ha spiegato a che punto è con l'annunciato Star Wars Rogue Squadron, mentre Taika Waititi con un solo tweet ha dimostrato di avere le idee chiare sul fandom di Star Wars, con ironia.

Dopo gli annunci della settimana scorsa sui due nuovi film di Star Wars, cioè Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins e un altro film ancora senza titolo di Taika Waititi, i due autori hanno fatto parlare di sè la rete, anche se i loro progetti sono in uno stadio più o meno larvale? Ma quanto lavoro è stato già fatto? L'immagine che usiamo in alto viene dal videogioco Star Wars Squadrons: ricordiamo che manca ancora materiale su questi lungometraggi.

Patty Jenkins sull'avanzamento di Star Wars Rogue Squadron

Star Wars Rogue Squadron, previsto per il 2023, è il film più definito e delineato tra i due annunciati: la regista Patty Jenkins aveva già detto che puntava a tradurre nel mondo di Star Wars lo spirito delle esperienze di suo padre pilota militare. Adesso ha spiegato a Collider lo stato di avanzamento di un film così complesso e delicato, teoricamente il primo ad arrivare in sala dopo il contestato Star Wars L'ascesa di Skywalker. Ecco le sue parole.

Siamo molto avanti nel trattamento, in pratica lo stiamo finendo, è una cosa grossa. Quando avrò finito con il trattamento, per quel che mi riguarda, saremo vicini a una sceneggiatura abbastanza definita. Ci stiamo lavorando da un po', sta andando benissimo, sono arcicontenta. La storia mi entusiasma tantissimo.

Star Wars Rogue Squadron si ispira ai videogiochi? Risponde Patty Jenkins Leggi anche

Lo Star Wars umoristico di Taika Waititi piacerà ai fan?

Del film successivo di Star Wars firmato da Taika Waititi non sappiamo nulla, se non che è approvato e che la Lucasfilm è molto contenta del suo approccio "diverso". Già padre umoristico di Thor in Thor: Ragnarok e nel prossimo Thor: Love and Thunder, fresco di sceneggiatura premio Oscar per il suo Jojo Rabbit, regista di alcuni episodi di The Mandalorian (dove ha dato la voce al droide IG-11), Waititi è rispettato come autore, ma sa che Star Wars è un terreno minato su cui sperimentare. Forse proprio per questo ha commentato via Twitter nel modo migliore possibile l'annuncio ufficiale del suo film: "Cosa? Da fan di lungo corso di Star Wars, sono arrabbiatissimo per tutto quello che farò per rovinarlo." Autoironia o scaramanzia?