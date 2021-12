Spider-Man No Way Home supera il miliardo di dollari al box office mondiale, in Italia arriva a 17 milioni di euro

News Cinema

La nuova avventura di Peter Parker prosegue la sua corsa verso i record di incasso, ma il box office italiano di Natale langue con il 74% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

È di 1.054.431.855 dollari la somma accumulata da Spider-Man: No Way Home nei cinema di tutto il pianeta. Il percorso al box office mondiale del film con Tom Holland è perfettamente allineato con i risultati ottenuti da Avengers: Infinity War che nel 2018 a fine corsa arrivò superare i 2 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il box office italiano, il film Sony/Marvel distribuito in Italia da Warner Bros. ha superato facilmente i 17 milioni di euro di incasso attirando al cinema ben 2.248.474 spettatori paganti, un manna dal cielo per le sale cinematografiche in questo periodo. Purtroppo però, il distacco tra Spider-Man: No Way Home e gli altri film equivale a un abisso.

Al di là dell'evento del Marvel Cinematic Universe, i numeri parlano chiaro. Le persone non stanno torando al cinema, neanche nei giorni di Natale e Santo Stefano, tradizionalmente quelli di maggior incasso di tutto l'anno per le sale. Le cause sono molteplici e la variante Omicron del Covid 19, con le conseguenti disposizioni del governo per arginarne la diffusione, è il primo elemento a scoraggiare le persone. Nel weekend natalizio appena trascorso, si è registrato nei cinema in tutta Italia un incasso totale inferiore del 74% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Incassi complessivi fino a ieri domenica 26 dicembre dei film attualmente al cinema:

House of Gucci - 3.091.506 € (uscito il 16 dic)

- € (uscito il 16 dic) Diabolik - 1.615.488 € (uscito il 16 dic)

- € (uscito il 16 dic) Chi ha incastrato Babbo Natale? - 1.581.303 € (uscito il 16 dic)

- € (uscito il 16 dic) Sing 2 - 798.688 € (uscito il 23 dic)

- € (uscito il 23 dic) 7 donne e un mistero - 269.577 € (uscito il 25 dic)

- € (uscito il 25 dic) Supereroi - 186.081 € (uscito il 23 dic)

- € (uscito il 23 dic) West Side Story - 142.321 € (uscito il 23 dic)

- € (uscito il 23 dic) Il capo perfetto - 76.924 € (uscito il 23 dic)

