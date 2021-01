Spider-Man 3: su Twitter le prime foto e un video dal set!

News Cinema

Spuntano su Twitter le prime foto e un breve video dal set di Atlanta di Spider-Man 3 con Tom Holland e Zendaya in azione in un'ambientazione innevata.

C'è la neve (finta) sul set di Atlanta di Spider-Man 3, attualmente in fase di riprese e ambientato in periodo natalizio. Lo si vede in un breve video rubato, diffuso su Twitter, dove Tom Holland sotto un'intensa nevicata sembra guardare un indirizzo su un biglietto ed entra poi in un edificio. Contemporanemente, sono apparse sul social anche le foto che vedete sotto, con l'attore nel costume di Spidey e con Zendaya.

Queste immagini sono sicuramente le prime di molte che arriveranno da un set che dovrebbe essere blindato ma dove qualche curioso riesce sempre a infiltrarsi.

L'uscita di Spider-Man 3, sempre diretto da Jon Watts, è stata spostata al 17 dicembre 2021. Oltre ai protagonisti e a Benedict Cumberbatch, J. K. Simmons e Jamie Foxx, è quasi sicuro che ci saranno, anche se non sono stati annunciati ufficialmente, Alfred Molina (che tornerà nel ruolo del dottor Octopus), Charlie Cox (Daredevil) e i due precedenti Spider-Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Zendaya and Tom Holland film scenes for #SpiderMan3 - see the set pics! https://t.co/HI2MOvIgVn — JustJared.com (@JustJared) January 17, 2021