Spider-Man 3: nel video rubato sul set Tom Holland e Zendaya si lanciano nel vuoto?

Emerge un video amatoriale durante le riprese ad Atlanta di Spider-Man 3 che mostra Tom Holland e Zendaya. o molto più probabilmente due stuntmen che ne fanno le veci, in azione.

Va bene, visti così da lontano sembrano due formichine, comunque, anche se secondo qualcuno sono proprio Tom Holland e Zendaya quelli che vedete nel video sottostante e che si lanciano nel vuoto, ovviamente attaccati a dei cavi, dall'alto di una piattaforma, è assai più probabile che si tratti di due stuntmen che li sostituiscono in una scena acrobatica. Il video, girato evidentemente da qualche curioso appostato fuori dal set all'esterno in cui ad Atlanta si gira Spider-Man 3, è bastato a scatenare una piccola tempesta social.

C'è indubbiamente molta curiosità intorno al terzo episodio della nuova serie cinematografica dell'Arrampicamuri, in cui appariranno anche Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) e Jamie Foxx (Electro). Della trama per ora si sa poco o niente ma a dicembre dovrebbe arrivare un primo teaser del cinecomic di Jon Watts. Per ora queste, vi piacciano o no, sono le prime immagini "in movimento" dal set.