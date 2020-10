Soul: un nuovo trailer ufficiale per annunciare l'uscita su Disney+

News Cinema

Nel giorno in cui il nuovo, atteso film Disney-Pixar apre ufficialmente la Festa del Cinema di Roma 2020, debutta online un trailer ufficiale americano che ne sottolinea l'uscita sulla piattaforma in streaming della Disney per il giorno di Natale.

Oramai lo saprete tutti che, così come accaduto poco tempo fa a Mulan, anche Soul debutterà direttamente in streaming su Disney+, bypassando completamente l'uscita in sala che - è notizia di questi giorni - per il colosso dell'intrattenimento americano non è oramai più una priorità.

E, per sottolineare bene questo cambio di strategia esce oggi, nella stessa giornata in cui il nuovo, attesissimo film della Disney-Pixar apre ufficialmente l'edizione 2020 della Festa del Cinema di Roma, ecco apparire online un nuovo trailer ufficiale di Soul che ne sottolinea la nuova destinazione e la data di debutto, ovvero il giorno di Natale di quest'anno.

Soul: nuovo trailer uffficiale del film Disney-Pixar