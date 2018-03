Show Dogs: al cinema dal 10 maggio, in anteprima mondiale, il film con un ricchissimo cast vocale italiano

Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso e Marco Bocci, affiancati da Ale e Franz, Claudio Amendola, Michela Andreozzi, Benji e Fede, Giulio Berruti, Rossella Brescia, Fabio Canino, Carlo Conti, Carolina Crescentini, Giacomo Ferrara, Chiara Francini, Nino Frassica, Lino Guanciale, Valeria Marini, Marco Masini, Rocío Muñoz Morales, Francesca Neri, Lucia Ocone, Giorgio Panariello e Francesco Pannofino: è questo il super cast vocale italiano di Show Dogs - Entriamo in scena, la folle "spy comedy canina" diretta da Raja Gosnell, in arrivo nei cinema italiani, in anteprima mondiale, il 10 maggio prossimo, di cui vi facciamo vedere in anteprima il poster italiano ufficiale.





Infiltrato in una sfarzosa mostra canina, un Rottweiler dall'accento napoletano - aiutato da uno stiloso Papillon, uno strampalato Carlino e una dolce Australian Shepherd - risolverà il rapimento di un cucciolo di panda e inchioderà i loschi trafficanti di animali:



Show Dogs: Il Trailer Ufficiale Italiano del film - HD

Ecco la trama ufficiale del film

Max (Giampaolo Morelli), cane Rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. Quando ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a parteciparvi sotto copertura, per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto di Frank e ai consigli dello stiloso Papillon Felipe (Cristiano Malgioglio), Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da "Show Dog", trasformandosi in un vero damerino, e imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo.

Segnaliamo che tutti gli artisti italiani coinvolti nel film devolveranno il loro compenso all’importante causa legata al film. Show Dogs - Entriamo in scena sostiene infatti l’Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, sia tramite i compensi dei talent coinvolti, sia con l’organizzazione di una grande anteprima nazionale del film che si terrà il 6 maggio presso il The Space Cinema Moderno a Roma. L'intero ricavato andrà a generare un fondo che verrà utilizzato dall’associazione per l’acquisto di cibo e materiali di utilità per i canili.