Sesso, bugie e videotape: Soderbergh ha pronto il sequel

News Cinema

Durante il lockdown l'iperattivo regista ha scritto il copione del seguito del film dell'89 con James Spader e Andie McDowell.

Durante la quarantena, Steven Soderbergh non è certo stato con le mani in mano. Oltre ad aver pensato a ripensato al suo Contagion, che sembra essersi replicato nella realtà, vista l'aggressività del Coronavirus, il regista ha pianificato e scritto, e fra i progetti a cui si è dedicato c'è anche - udite, udite! - il sequel di Sesso, bugie e videotape. Durante lo show in diretta streaming The Nightcap Live, Soderbergh ha rivelato di non essere mai stato produttivo come in questo periodo, rivendicando l'importanza della scrittura creativa e sottolineando che "le storie ci aiutano ad andare avanti e a credere che ci sarà un domani".

"Durante il lockdown ho scritto più assiduamente di quanto non avessi mai fatto se non nel 1985" - ha detto Steven. "Non mi sono mai considerato uno scrittore, ho cominciato a scrivere per poter entrare nelIo show business perché nessuno può impedirti di sederti davanti a una tastiera e iniziare a scrivere. Quando hanno imposto il lockdown qui a New York, per poter rimanere organizzato e sano di mente ho deciso di mettermi a scrivere". Il regista è entrato quindi nei dettagli: "Nelle prime sei o sette settimane di lockdown ho finito tre sceneggiature. Una era una riscrittura, una era originale e una l'adattamento di un romanzo a cui pensavo da un po'". E a proposito del seguito di Sesso, bugie e videotape il filmmaker ha spiegato: "Era un'idea che mi passava per la testa da un po’ e ho avuto l'impressione di trovare una maniera per tornare a quella storia, così ho scritto la sceneggiatura e ho intenzione di girare il film".

Steven Soderbergh, insomma, non ha un dubbio al mondo: il film del 1989 che a Cannes si aggiudicò tanto la Palma d'Oro quanto il premio per la migliore interpretazione maschile (andato a James Spader) avrà un prosieguo. Sarà interessante scoprire quale e soprattutto in che modo e con quali tecnologie si sia sviluppata la piccola mania del personaggio di Graham Dalton. Il massimo, comunque, sarebbe ritrovare il cast principale: Andie MacDowell, Laura San Giacomo, Peter Gallagher e naturalmente James Spader.

Ricordiamo che a New York il lockdown è stato prolungato fino al 13 giugno, ciò significa che il nostro uomo avrà tutto il tempo di limare il copione e ricontattare i vecchi attori.